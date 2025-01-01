Спектакль Снежная королева. Спектакль с променадом по особняку

Интерактивный спектакль «Снежная королева» в особняке Половцова

В самое волшебное время года, в роскошном бронзовом зале особняка А.А. Половцова, нас ожидает интерактивный спектакль о добре и любви — «Снежная королева». Это удивительная история, где сплетаются волшебство и борьба добра со злом, а также, конечно, новогодние чудеса!

Сюжет

В сказке злой Снежной Королеве удается украсть праздник у детей, заколдовав сердце Кая и даже самого Деда Мороза! Но добрая Герда не сдастся и постарается расколдовать своих друзей. В финале истории сила любви способна преодолеть все преграды, и даже сердце самой Снежной Королевы может согреться добрыми словами детей.

Интерактивные элементы

Спектакль включает множество интерактивных элементов, что сделает просмотр увлекательным для детей. Рекомендуем взять с собой сменную обувь, чтобы маленькие зрители могли комфортно участвовать в действии.

После спектакля

После представления у детей будет возможность сделать красивые фотографии с героями сказки и получить сладкий подарок в прекрасно оформленном дубовом зале.

Дополнительные мероприятия

Перед спектаклем для зрителей организован увлекательный променад по изысканным залам особняка Половцова, который проведут наши волшебные персонажи. Желающие также смогут сделать игривый аквагрим у добрых фей в ожидании начала спектакля.

Важно знать

Обратите внимание, билеты могут быть как с променадом, так и без. В стоимость детского билета входит сладкий подарок, а сменная обувь будет не лишней для комфортного участия в интерактивных элементах спектакля.