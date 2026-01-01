Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева (с променадом по особняку)
Киноафиша Снежная королева (с променадом по особняку)

Спектакль Снежная королева (с променадом по особняку)

0+
Возраст 0+

О спектакле

Снежная королева: интерактивный новогодний спектакль

В роскошном бронзовом зале особняка А.А. Половцова (Дом Архитектора) пройдет интерактивный спектакль «Снежная королева». Это захватывающее представление расскажет историю о борьбе добра и зла, где злая Снежная Королева пытается украсть праздник у детей, заколдовывая сердца Кая и Деда Мороза.

Доброй Герде предстоит расколдовать героев и спасти новогодний фестиваль. Спектакль удивит зрителей своей яркой атмосферой и необычными героями, благодаря чему дети будут полностью вовлечены в происходящее на сцене.

Встреча с героями

После спектакля у юных зрителей будет возможность сфотографироваться с любимыми персонажами и получить сладкий подарок. Это станет завершающим аккордом праздника и подарит детям незабываемые впечатления.

Спектакль будет интересен семьям с детьми, которые ценят магию новогодних праздников и желают стать участниками увлекательного спектакля.

Фотографии

Снежная королева (с променадом по особняку) Снежная королева (с променадом по особняку) Снежная королева (с променадом по особняку) Снежная королева (с променадом по особняку) Снежная королева (с променадом по особняку)
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше