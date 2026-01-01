Спектакль Снежная королева (с променадом по особняку)

Снежная королева: интерактивный новогодний спектакль

В роскошном бронзовом зале особняка А.А. Половцова (Дом Архитектора) пройдет интерактивный спектакль «Снежная королева». Это захватывающее представление расскажет историю о борьбе добра и зла, где злая Снежная Королева пытается украсть праздник у детей, заколдовывая сердца Кая и Деда Мороза.

Доброй Герде предстоит расколдовать героев и спасти новогодний фестиваль. Спектакль удивит зрителей своей яркой атмосферой и необычными героями, благодаря чему дети будут полностью вовлечены в происходящее на сцене.

Встреча с героями

После спектакля у юных зрителей будет возможность сфотографироваться с любимыми персонажами и получить сладкий подарок. Это станет завершающим аккордом праздника и подарит детям незабываемые впечатления.

Спектакль будет интересен семьям с детьми, которые ценят магию новогодних праздников и желают стать участниками увлекательного спектакля.