Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева. Путь Герды
Киноафиша Снежная королева. Путь Герды

Снежная королева. Путь Герды

6+
Возраст 6+

О выставке

Космический мир Снежной королевы в Нижегородском планетарии

В Нижегородском планетарии имени Г. М. Гречко зрителей ждёт уникальная полнокупольная программа «Космический мир Снежной королевы». Этот захватывающий проект, выпущенный в 2016 году, является собственным производством планетария и доступен для просмотра по предварительным заявкам.

Сюжет

Главный герой, мальчик Ваня, отправляется в космическое путешествие, чтобы спасти свою сестру Женю, похищенную Снежной королевой. Это захватывающее приключение наполнено неожиданными поворотами и фантастическими встречами.

Особенности

Программа представляет собой приключенческий и познавательный фильм, созданный с помощью яркой персонажной анимации и современных 3D-графических технологий. Это идеальный выбор для тех, кто хочет не только развлечься, но и узнать что-то новое о космосе.

Продолжительность

Погрузиться в этот космический мир можно всего за 42 минуты, что делает его удобным для просмотра школьными группами и классами.

Как посмотреть

Программа доступна только по предварительным групповым заявкам. Если вы хотите организовать показ для класса или группы, свяжитесь с планетарием для бронирования удобной даты. Не упустите возможность увидеть это увлекательное космическое приключение!

Купить билет на выставка Снежная королева. Путь Герды

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
25 декабря четверг
12:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
26 декабря пятница
12:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
27 декабря суббота
11:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
15:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
15:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
29 декабря понедельник
10:30
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
13:30
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
30 декабря вторник
11:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
15:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
3 января суббота
11:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1900 ₽
15:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
4 января воскресенье
11:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
15:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
5 января понедельник
11:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
15:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
6 января вторник
11:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽
15:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
7 января среда
11:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
15:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
8 января четверг
11:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1200 ₽
15:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
13 января в 19:00 Планетарий
от 300 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
8 января в 10:00 Планетарий
от 300 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
14 января в 19:00 Планетарий
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше