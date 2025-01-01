Космический мир Снежной королевы в Нижегородском планетарии

В Нижегородском планетарии имени Г. М. Гречко зрителей ждёт уникальная полнокупольная программа «Космический мир Снежной королевы». Этот захватывающий проект, выпущенный в 2016 году, является собственным производством планетария и доступен для просмотра по предварительным заявкам.

Сюжет

Главный герой, мальчик Ваня, отправляется в космическое путешествие, чтобы спасти свою сестру Женю, похищенную Снежной королевой. Это захватывающее приключение наполнено неожиданными поворотами и фантастическими встречами.

Особенности

Программа представляет собой приключенческий и познавательный фильм, созданный с помощью яркой персонажной анимации и современных 3D-графических технологий. Это идеальный выбор для тех, кто хочет не только развлечься, но и узнать что-то новое о космосе.

Продолжительность

Погрузиться в этот космический мир можно всего за 42 минуты, что делает его удобным для просмотра школьными группами и классами.

Как посмотреть

Программа доступна только по предварительным групповым заявкам. Если вы хотите организовать показ для класса или группы, свяжитесь с планетарием для бронирования удобной даты. Не упустите возможность увидеть это увлекательное космическое приключение!