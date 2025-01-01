Меню
Снежная королева. Новогодняя елка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Снежная королева. Новогодняя елка

Спектакль Снежная королева. Новогодняя елка

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новогодняя ёлка в Останкино

Начало представления с Дедом Морозом и Снегурочкой включая все сюрпризы будет в фойе за 30 минут до начала спектакля. В концертном зале Останкино зрителей ждет уникальное шоу – захватывающая сказка Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева». Это мероприятие обещает стать поистине волшебным и незабываемым как для детей, так и для взрослых.

Песочная анимация: волшебство в каждом движении

Песочная анимация – это завораживающий вид искусства, который привлекает внимание зрителей с самого своего появления. На сцене художница будет создавать великолепные песочные картины на глазах у публики. Каждое движение рук будет сопровождаться живой музыкой, что создаст невероятную атмосферу и сделает каждую сцену уникальной. Зрители смогут наблюдать, как оживают персонажи известной сказки, погружая их в мир чудес.

Музыка, которая оживляет

Зрители насладятся музыкальными номерами из классических произведений, которые подчеркнут эмоции и настроение каждой сцены. Живое исполнение музыки создаст особую атмосферу, способствующую полному погружению в сказочный мир.

Интерактивный подход с Анной Максимовой

Талантливая актриса театра и кино Анна Максимова станет чтецом и проведет зрителей через увлекательный сюжет сказки. Ее яркое исполнение и умение взаимодействовать с аудиторией, включая элементы интерактива, позволят детям активно участвовать в действии, задавая вопросы и реагируя на происходящее на сцене.

Звуковой дизайн: полное погружение в атмосферу сказки

Ярким дополнением к визуальному и музыкальному ряду станет звуковой дизайн, который создаст уникальную атмосферу, позволяя зрителям полностью погрузиться в мир «Снежной королевы». Каждый звук, эффект и музыкальное сопровождение будут тщательно подобраны, чтобы подчеркнуть настроение и динамику происходящего.

Праздник для детей

Показ «Снежной королевы» с песочной анимацией – это не просто театрализованное представление, а целое путешествие в мир сказки, объединяющее разные виды искусства и дарящее зрителям незабываемые эмоции. Мы приглашаем всех вас стать частью этого волшебного события и вместе ощутить магию сказки, которая объединяет поколения.

Купить билет на спектакль Снежная королева. Новогодняя елка

14 декабря воскресенье
11:00
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1000 ₽
14:00
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1000 ₽
24 декабря среда
12:00
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1000 ₽
25 декабря четверг
12:00
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1000 ₽
27 декабря суббота
16:30
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1000 ₽
29 декабря понедельник
16:30
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1000 ₽
2 января пятница
17:00
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1000 ₽
3 января суббота
16:30
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1000 ₽

