Снежная королева. Музыкальная сказка

Сказка-концерт «Снежная королева» в Соборе на Малой Грузинской

Приглашаем вас на волшебное событие в Соборе на Малой Грузинской — сказку-концерт для всей семьи на сюжет «Снежной королевы» Ханса Кристиана Андерсена. В этой увлекательной программе зрители смогут насладиться не только потрясающим музыкальным сопровождением, но и уникальным визуальным искусством.

О главных участниках

В роли рассказчицы трогательной истории о Кае и Герде выступит актриса театра и кино Ингеборга Любомирская. Её теплый и выразительный голос перенесет вас в мир сказки, полон надежды и дружбы.

Музыкальные иллюстрации к сказке подготовил известный современный композитор и органист Фёдор Строганов. Его произведения заставят сердца зрителей трепетать и наполнят зал чудесной атмосферой.

Кроме того, в концертной программе участвуют лауреаты международных конкурсов:

Сергей Шитов — кларнет;

— кларнет; Константин Казначеев — скрипка;

— скрипка; Пётр Каретников — виолончель;

Визуальная магия песочной анимации

На протяжении всего спектакля образы героев будут создаваться из песка, что добавит визуального очарования. Эти прекрасные миниатюры будут транслироваться на экран, позволяя зрителям глубже погрузиться в атмосферу сказки.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного художественного события! Приходите всей семьей и позвольте музыке и истории еще раз научить вас верить в чудеса.