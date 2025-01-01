Спектакль «Снежная королева» и представление «Новогодние приключения в волшебном королевстве»

Сказка «Снежная королева» на сцене Дагестанского государственного театра кукол

Спектакль «Снежная королева» — это один из шедевров бессмертного наследия великого сказочника Г.Х. Андерсена. В сценической редакции С. Забродина, который является автором сценария и режиссером постановки, этот спектакль завораживает своей яркостью и содержанием. Он стал настоящей жемчужиной богатейшего репертуара Дагестанского государственного театра кукол.

Особенности постановки

Спектакль адресован детям от дошкольного до среднего школьного возраста. В его основе лежит история о судьбах главных героев — мальчика Кая и девочки Герды. Они — добрые соседи, которые живут в сложных условиях чердака, но любящие бабушка и роскошный куст роз делают их детство светлым. Однако, всё меняется, когда в таинственном царстве троллей одно из созданий создает странное зеркало, искажающее реальность — красота становится уродством, а доброта превращается в зло.

Сюжетная линия

Когда разбивается злое зеркало и его осколки начинают поразить людей, Кая настигает неудача — осколок попадает ему в глаз, превращая его в злого и холодного человека. В этот момент Снежная королева уводит Кая в своё ледяное царство. Герда, потерявшая друга, решает отправиться в долгие странствия на его поиски.

С помощью старого Ворона, который становится её спутником, девочка проходит через множество приключений, пока не находит Кая в ледяном дворце. Сила настоящей любви и доброты помогает Герде вернуть Кая к жизни и показать ему, кто он на самом деле.

Главная идея

Спектакль подчеркивает, что нет в мире чувства сильнее любви, способного творить чудеса и преодолевать любые преграды, даже такие как превращение льда в тепло сердечного чувства.