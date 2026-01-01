Оповещения от Киноафиши
Постановка
Алеко 0+
Продолжительность 75 минут
Возраст 0+

О спектакле

Снежная королева. Новогодняя ёлка в театре Алеко

В Театре «Алеко» состоится музыкально-драматический спектакль «Снежная Королева», основанный на знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена. Это уникальная история о дружбе, первой любви и испытаниях, которые ждут на пути главных героев — Кая и Герды.

События разворачиваются, когда Снежная Королева похищает Кая и уводит его в свой ледяной дворец. Герда, преисполненная решимости, отправляется на его поиски. На этом пути ей встречаются удивительные помощники: Ворон, Кукла и Олень. Каждый из них помогает Герде преодолевать трудности, а сила её любви становится настоящим ключом к победе над преградами.

Спектакль «Снежная Королева» подойдет как детям, так и взрослым. Для юных зрителей это история о важных жизненных ценностях, таких как верность и выбор путей в жизни. Взрослым же предоставляется возможность вновь взглянуть на мир детства и испытать свежесть и искренность детских эмоций.

Продолжительность постановки составляет 1 час 15 минут с одним антрактом. Подходит для зрителей возрастом от 4 до 11 лет. Не упустите шанс увидеть классическую историю в новом свете!

Фотографии

