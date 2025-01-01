Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежинка, которая не таяла
Киноафиша Снежинка, которая не таяла

Спектакль Снежинка, которая не таяла

Постановка
Большой театр кукол 0+
Режиссер Яна Тумина
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольная сказка для детей и взрослых

В основе спектакля — сказка литовской писательницы Витауте Жилинскайте о необыкновенной героине, Снежинке, которая не тает. Мечтая увидеть Землю, Снежинка отправляется в увлекательное путешествие, но её приключения оказываются совершенно не такими, какими она их представляла.

Спектакль погружает зрителей в волшебный мир, где фантазия переплетается с реальностью, а в каждой снежинке кроется своя история. Это повествование о поиске себя, о встречах и расставаниях, о том, как мир вокруг порой отличается от наших ожиданий. Постановка подойдёт как для маленьких зрителей, так и для взрослых, напоминая, что чудеса происходят там, где их меньше всего ждёшь.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Стенограмма любви
12+
Моноспектакль
Стенограмма любви
25 сентября в 19:30 Театр драматических импровизаций
от 800 ₽
Маскерад
18+
Драма
Маскерад
1 сентября в 20:00 Курт
от 1500 ₽
Ночь ее откровений
12+
Комедия Драма
Ночь ее откровений
20 ноября в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше