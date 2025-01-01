Спектакль Снежинка, которая не таяла

Кукольная сказка для детей и взрослых

В основе спектакля — сказка литовской писательницы Витауте Жилинскайте о необыкновенной героине, Снежинке, которая не тает. Мечтая увидеть Землю, Снежинка отправляется в увлекательное путешествие, но её приключения оказываются совершенно не такими, какими она их представляла.

Спектакль погружает зрителей в волшебный мир, где фантазия переплетается с реальностью, а в каждой снежинке кроется своя история. Это повествование о поиске себя, о встречах и расставаниях, о том, как мир вокруг порой отличается от наших ожиданий. Постановка подойдёт как для маленьких зрителей, так и для взрослых, напоминая, что чудеса происходят там, где их меньше всего ждёшь.