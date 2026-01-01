Спектакль Снежинка-балеринка

Новогодний baby-спектакль для самых маленьких

Театр балета «Щелкунчик» в Екатеринбурге приглашает малышей и их родителей на волшебное новогоднее шоу «Снежинка-балеринка». Этот спектакль создан специально для зрителей от 1 до 3 лет и подарит юным зрителям первые яркие впечатления от театра.

Сюжет спектакля

Высоко в небе, на мягком облаке, жила маленькая Снежинка, мечтающая стать балериной. Её старшие сестры каждую зиму кружились в танце над землей, а она оставалась дома. Но однажды Снежинка решилась на смелый шаг — она отправилась навстречу праздничным огням, чтобы научиться танцевать. Вместе с маленькими зрителями она будет открывать мир музыки и балета, учиться делать свои первые балетные па и готовиться к встрече с Дедом Морозом.

Что ждет на балу?

Интерактивный спектакль, где малыши смогут стать частью новогодней истории.

Волшебная музыка и танцы на глади Лебединого озера.

Встреча с Дедом Морозом, который исполнит самые заветные желания.

Каждый ребенок получит эксклюзивный подарок (не сладкий) и примет участие в фотосессии в театральных декорациях.

Важная информация

Цена на детские и взрослые билеты различается. Детский билет включает участие в чаепитии, фотосессии и получение подарка. Взрослые билеты не предусматривают подарков и участия в фотосессии, поэтому обратите внимание на условия при покупке билетов.

Не упустите шанс подарить вашему малышу волшебную новогоднюю сказку!