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Снежинка-балеринка
Киноафиша Снежинка-балеринка

Спектакль Снежинка-балеринка

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О спектакле

Новогодний baby-спектакль для самых маленьких

Театр балета «Щелкунчик» в Екатеринбурге приглашает малышей и их родителей на волшебное новогоднее шоу «Снежинка-балеринка». Этот спектакль создан специально для зрителей от 1 до 3 лет и подарит юным зрителям первые яркие впечатления от театра.

Сюжет спектакля

Высоко в небе, на мягком облаке, жила маленькая Снежинка, мечтающая стать балериной. Её старшие сестры каждую зиму кружились в танце над землей, а она оставалась дома. Но однажды Снежинка решилась на смелый шаг — она отправилась навстречу праздничным огням, чтобы научиться танцевать. Вместе с маленькими зрителями она будет открывать мир музыки и балета, учиться делать свои первые балетные па и готовиться к встрече с Дедом Морозом.

Что ждет на балу?

  • Интерактивный спектакль, где малыши смогут стать частью новогодней истории.
  • Волшебная музыка и танцы на глади Лебединого озера.
  • Встреча с Дедом Морозом, который исполнит самые заветные желания.
  • Каждый ребенок получит эксклюзивный подарок (не сладкий) и примет участие в фотосессии в театральных декорациях.

Важная информация

Цена на детские и взрослые билеты различается. Детский билет включает участие в чаепитии, фотосессии и получение подарка. Взрослые билеты не предусматривают подарков и участия в фотосессии, поэтому обратите внимание на условия при покупке билетов.

Не упустите шанс подарить вашему малышу волшебную новогоднюю сказку!

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