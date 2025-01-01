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Снегурочка
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Спектакль Снегурочка

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Любовь в мире берендеев

Мифологические мотивы одной из самых необычных пьес Александра Островского находят новое звучание в современном контексте. События разворачиваются в обособленной от мира школе берендеев, где царят свои порядки и уникальные представления о смысле жизни.

Сюжет и герои

История фокусируется на необычной девушке, которая становится новенькой в классе берендеев. Она столкнётся с двоякостью любви — чувства, которое может быть как возвышенным и манящим, так и обманчивым, губительным. Вопрос, ловушка это или освобождение, остаётся открытым. Каждый зритель сможет решить для себя, какова истинная природа любви и как она может оправдать любой выбор.

Информация для зрителей

Спектакль проходит на планшете основной сцены театра. Обратите внимание, что специфика данного спектакля не позволяет входить в зал после его начала. Мы настоятельно призываем зрителей приходить заранее, чтобы не пропустить важные моменты.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое сочетает в себе классическую драматургию и современные реалии!

Режиссер
Артем Устинов
В ролях
Евгения Белова
Михаил Дубовский
Анастасия Поддубная
Асир Шогенов
Кирилл Симоненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 22 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 900 ₽

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