Спектакль Снегурочка

Любовь в мире берендеев

Мифологические мотивы одной из самых необычных пьес Александра Островского находят новое звучание в современном контексте. События разворачиваются в обособленной от мира школе берендеев, где царят свои порядки и уникальные представления о смысле жизни.

Сюжет и герои

История фокусируется на необычной девушке, которая становится новенькой в классе берендеев. Она столкнётся с двоякостью любви — чувства, которое может быть как возвышенным и манящим, так и обманчивым, губительным. Вопрос, ловушка это или освобождение, остаётся открытым. Каждый зритель сможет решить для себя, какова истинная природа любви и как она может оправдать любой выбор.

Информация для зрителей

Спектакль проходит на планшете основной сцены театра. Обратите внимание, что специфика данного спектакля не позволяет входить в зал после его начала. Мы настоятельно призываем зрителей приходить заранее, чтобы не пропустить важные моменты.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое сочетает в себе классическую драматургию и современные реалии!