Спектакль Снегурочка

Образ Снегурочки в русской культуре

Образ Снегурочки уникален для русской культуры и, в частности, для хореографического искусства. Музыка Петра Ильича Чайковского к пьесе Александра Николаевича Островского «Снегурочка» явилась подлинным шедевром, одним из самых вдохновенных сочинений, наполненным светом, богатством красок, буйным цветением сказочных колоритных образов.

Мостик от первых опытов к шедеврам

«Снегурочка» стала на творческом пути П.И.Чайковского мостиком от первых композиторских опытов и гениальных прозрений к «Лебединому озеру», «Евгению Онегину». Как признавался сам П.И.Чайковский, ему так нравилась пьеса «Снегурочка», что он без всяких усилий сочинил всю музыку за три недели.

Весенняя сказка в постановке Андрея Петрова

На сцене Государственного Кремлевского Дворца весенняя сказка в постановке Андрея Петрова обрела силу древнего языческого мифа. Грандиозная сцена, ослепительные костюмы, мощные декорации, оригинальная хореография, совершенство классического танца и актерское мастерство талантливой труппы создают незабываемое, фантастическое впечатление и у взрослого, и у юного зрителя.

Симфоническое сопровождение

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей».