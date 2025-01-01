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Снегурочка
Билеты от 800₽
Киноафиша Снегурочка

Спектакль Снегурочка

12+
Режиссер Андрей Петров
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Образ Снегурочки в русской культуре

Образ Снегурочки уникален для русской культуры и, в частности, для хореографического искусства. Музыка Петра Ильича Чайковского к пьесе Александра Николаевича Островского «Снегурочка» явилась подлинным шедевром, одним из самых вдохновенных сочинений, наполненным светом, богатством красок, буйным цветением сказочных колоритных образов.

Мостик от первых опытов к шедеврам
«Снегурочка» стала на творческом пути П.И.Чайковского мостиком от первых композиторских опытов и гениальных прозрений к «Лебединому озеру», «Евгению Онегину». Как признавался сам П.И.Чайковский, ему так нравилась пьеса «Снегурочка», что он без всяких усилий сочинил всю музыку за три недели.

Весенняя сказка в постановке Андрея Петрова
На сцене Государственного Кремлевского Дворца весенняя сказка в постановке Андрея Петрова обрела силу древнего языческого мифа. Грандиозная сцена, ослепительные костюмы, мощные декорации, оригинальная хореография, совершенство классического танца и актерское мастерство талантливой труппы создают незабываемое, фантастическое впечатление и у взрослого, и у юного зрителя.

Симфоническое сопровождение
Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 января
Кремлевский дворец Москва, Кремль
16:00 от 800 ₽

Фотографии

Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка

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