В эпоху глобального кризиса, когда мир охвачен хаосом и нравственные выборы стали неотъемлемой частью жизни, спектакль «Снегурочка» приглашает зрителей задуматься о природе человеческой ответственности, любви и жертвенности.
В этой постановке пьесы А.Н. Островского ключевым персонажем становится не Снегурочка, а народ берендеев, нарушивших заветы богов и лишившихся благодати. Снегурочка здесь — символ божественного дара, с помощью которого возможно восстановление справедливости и гармонии.
Антон Бахтин, Елена Бобровская, Илья Быков, Дарья Гайнуллина, Слава Григорян, Алексей Казаков, Татьяна Куртукова-Макеева, Дарья Кушнерова, Руфина Ротман, Юрий Сазонов, Рената Сергеева, Дарья Турова, Слава Черныш, Алина Шарафутдинова, Давид Гасиев, Александр Захарьев, Евгений Кананыхин, Полина Сенчилина.
«Снегурочка» — это не только уникальное прочтение известной пьесы, но и глубокое размышление о том, как жить в соответствии с законами любви, завещанными природой. Спектакль объединяет вокальные и танцевальные элементы, создавая яркое, эмоциональное и захватывающее зрелище.