Современная интерпретация классической драмы

В эпоху глобального кризиса, когда мир охвачен хаосом и нравственные выборы стали неотъемлемой частью жизни, спектакль «Снегурочка» приглашает зрителей задуматься о природе человеческой ответственности, любви и жертвенности.

В этой постановке пьесы А.Н. Островского ключевым персонажем становится не Снегурочка, а народ берендеев, нарушивших заветы богов и лишившихся благодати. Снегурочка здесь — символ божественного дара, с помощью которого возможно восстановление справедливости и гармонии.

Главные темы постановки

Любовь как закон природы: Спектакль исследует, как нарушение природных и духовных законов приводит к утрате любви и благодати.

Цена жертвы: Кто должен платить, чтобы вернуть гармонию и восстановить утраченное равновесие в мире?

Актуальность классики: Спектакль отражает реалии сегодняшнего дня, предлагая философское осмысление современного мирового кризиса.

Творческая команда

Режиссёр: Сергей Власов

Сергей Власов Художник-постановщик: Ксения Сорокина

Ксения Сорокина Педагог по вокалу: Татьяна Куртукова-Макеева

Татьяна Куртукова-Макеева Педагог по плясу: Сергей Козлов (Славута)

Актёрский состав

Антон Бахтин, Елена Бобровская, Илья Быков, Дарья Гайнуллина, Слава Григорян, Алексей Казаков, Татьяна Куртукова-Макеева, Дарья Кушнерова, Руфина Ротман, Юрий Сазонов, Рената Сергеева, Дарья Турова, Слава Черныш, Алина Шарафутдинова, Давид Гасиев, Александр Захарьев, Евгений Кананыхин, Полина Сенчилина.

Почему стоит посмотреть

«Снегурочка» — это не только уникальное прочтение известной пьесы, но и глубокое размышление о том, как жить в соответствии с законами любви, завещанными природой. Спектакль объединяет вокальные и танцевальные элементы, создавая яркое, эмоциональное и захватывающее зрелище.