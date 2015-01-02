Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Снегурочка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Снегурочка

Спектакль Снегурочка

12+
Режиссер Сергей Власов
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Современная интерпретация классической драмы

В эпоху глобального кризиса, когда мир охвачен хаосом и нравственные выборы стали неотъемлемой частью жизни, спектакль «Снегурочка» приглашает зрителей задуматься о природе человеческой ответственности, любви и жертвенности.

В этой постановке пьесы А.Н. Островского ключевым персонажем становится не Снегурочка, а народ берендеев, нарушивших заветы богов и лишившихся благодати. Снегурочка здесь — символ божественного дара, с помощью которого возможно восстановление справедливости и гармонии.

Главные темы постановки

  • Любовь как закон природы: Спектакль исследует, как нарушение природных и духовных законов приводит к утрате любви и благодати.
  • Цена жертвы: Кто должен платить, чтобы вернуть гармонию и восстановить утраченное равновесие в мире?
  • Актуальность классики: Спектакль отражает реалии сегодняшнего дня, предлагая философское осмысление современного мирового кризиса.

Творческая команда

  • Режиссёр: Сергей Власов
  • Художник-постановщик: Ксения Сорокина
  • Педагог по вокалу: Татьяна Куртукова-Макеева
  • Педагог по плясу: Сергей Козлов (Славута)

Актёрский состав

Антон Бахтин, Елена Бобровская, Илья Быков, Дарья Гайнуллина, Слава Григорян, Алексей Казаков, Татьяна Куртукова-Макеева, Дарья Кушнерова, Руфина Ротман, Юрий Сазонов, Рената Сергеева, Дарья Турова, Слава Черныш, Алина Шарафутдинова, Давид Гасиев, Александр Захарьев, Евгений Кананыхин, Полина Сенчилина.

Почему стоит посмотреть

«Снегурочка» — это не только уникальное прочтение известной пьесы, но и глубокое размышление о том, как жить в соответствии с законами любви, завещанными природой. Спектакль объединяет вокальные и танцевальные элементы, создавая яркое, эмоциональное и захватывающее зрелище.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка

В ближайшие дни

Елочки-иголочки
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Елочки-иголочки
29 декабря в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 2000 ₽
Сотворившая чудо
12+
Драма
Сотворившая чудо
12 октября в 12:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Женихи по объявлению
16+
Комедия
Женихи по объявлению
28 сентября в 18:00 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше