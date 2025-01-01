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Снегурочка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Снегурочка

Спектакль Снегурочка

Метафизическое размышление на тему любви в современном мире
Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Современная интерпретация классической пьесы Островского

Режиссёр Денис Азаров представил современную интерпретацию классической пьесы Александра Островского «Снегурочка», в которой мифология и реальность переплетаются в поисках любви и истины. Спектакль раскрывает противоречия между двумя мирами — зимним и весенним, и исследует, как любовь и страсть могут быть использованы как разменная монета, приводя к разрушению и преобразованию.

Идея спектакля

Действие разворачивается в мире, где страсть и любовь становятся не просто эмоциями, но настоящими силами, управляемыми разумом и желаниями. Снегурочка, попавшая в царство Берендея, наблюдает за этим миром, где чувства и решения не всегда честны. В поисках собственной истины, она должна отличить подлинную любовь от лжи и манипуляций. Главная тема спектакля — это конфликт двух противоположных миров: мира Зимы и Мороза, где царствует холод и отчуждение, и мира Весны, Ярилы и Берендея, где доминирует жизнь и страсть.

Конфликт миров

В спектакле особое внимание уделено идее, что одно общество пожирает другое, а любовь одного героя поглощает любовь другого. Это символизирует несправедливость, которая, тем не менее, является неотъемлемой частью миропорядка. Взаимные противоречия между героями и их взглядами на жизнь создают напряжение, которое приводит к финальному выбору Снегурочки.

Визуальная и музыкальная компоненты

Постановка отличается яркой визуализацией и музыкальной инсценировкой, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу мифологического мира. Художник Алексей Трегубов и композитор Иван Кушнир создают уникальную эстетическую среду, которая усиливает эмоциональное воздействие спектакля. Художник по свету Максим Фомченков помогает раскрыть контрасты между зимним и весенним мирами с помощью света и тени.

Актёрский состав

В главных ролях выступают талантливые актёры:

  • Снегурочка — Дарья Авратинская
  • Купава — Марфа Кольцова, Ксения Орлова
  • Весна — Мария Матвеева
  • Лель — Павел Левкин, Александр Метелкин
  • Мизгирь — Алексей Гришин, Константин Крюков
  • Царь Берендей — Павел Комаров
  • Мороз — Александр Трофимов
  • Бобыль — Игорь Пехович
  • Бобылиха — Филипп Котов
  • Бермята — Антон Ануров
  • Масленица — Елизавета Высоцкая

Команда спектакля

  • Режиссёр: Денис Азаров
  • Художник: Алексей Трегубов
  • Композитор: Иван Кушнир
  • Художник по свету: Максим Фомченков
  • Помощник режиссёра: Татьяна Гражданкина

Этот спектакль является переосмыслением славянской мифологии и пьесы Островского, сочетая современные интерпретации с классическими образами, и призывает зрителей задуматься о сложных вопросах любви, честности и внутреннего выбора.

Режиссер
Денис Азаров
В ролях
Дарья Авратинская
Марфа Кольцова
Ксения Орлова
Мария Матвеева
Александр Метелкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка

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