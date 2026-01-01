Спектакль Снегурочка

Снегурочка
12+
Продолжительность 80 минут
О спектакле

Сказка-эпос по пьесе А. Н. Островского в кукольной интерпретации

В Берендеевом царстве уже пятнадцать лет царит холод и безразличие, поскольку жители ждут прихода Бога-Солнца Ярилы. Это ожидание стало результатом ошибок богов, обернувшихся ледяным пленом для целого народа. Здесь время остановилось, и сердце людей потеряло тепло, заменив его на эгоизм и пустоту. Люди превратились в безликие тростевые куклы, а единственное, что может освободить их от проклятия — это жертва.

Снегурочка — это проекция запретной любви Мороза и Весны, сочетание совершенства и пустоты. Она наделена необычной красотой, но лишена человеческих чувств.

Сможет ли эта «ледышка» сломать свою кукольную природу и найти тепло среди хаоса? Какова будет цена этого открытия?

Спектакль осуществляется с использованием тростевых кукол в исполнении студентов 4 курса специализации «Артист театра кукол». Это удивительное представление погружает зрителей в волшебный мир, где борьба между холодом и теплом становится центральной темой.

Июнь
11 июня четверг
19:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
26 июня пятница
18:00
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4

