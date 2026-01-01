Спектакль Снегурочка

Семейная постановка по мотивам пьесы А. Островского на сцене Театра «Русская песня»

Театр «Русская песня» готовится порадовать зрителей семейной спектаклем по мотивам пьесы Александра Островского «Снегурочка». Это событие приурочено к 200-летию со дня рождения великого драматурга.

На сцене оживают любимые персонажи: Царь Берендей, таинственный Леший, весёлый пастушонок Лель, прекрасная Купавна, богатый купец Мизгирь и, конечно, сама Снегурочка. Их истории разворачиваются под волшебную музыку Чайковского и Римского-Корсакова, создавая атмосферу поэтичности и сказочности.

Зрители смогут ощутить дух древней Руси, с её обрядами и праздниками, а также насладиться песнями и танцами. В спектакле участвуют артисты Государственного ансамбля танца «Русские сезоны» и фольклорные ансамбли «Славяне» и «Россияне» — каждый из которых добавляет в постановку уникальные цвет и динамику.

Этот спектакль обещает стать настоящим семейным событием и подарить зрителям вдохновение через русском народное творчество и богатую культуру.