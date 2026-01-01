Снегурочка
Киноафиша Снегурочка

Спектакль Снегурочка

Театр «Русская песня». Основная сцена 6+
Семейная постановка по мотивам пьесы А. Островского на сцене Театра «Русская песня»

Театр «Русская песня» готовится порадовать зрителей семейной спектаклем по мотивам пьесы Александра Островского «Снегурочка». Это событие приурочено к 200-летию со дня рождения великого драматурга.

На сцене оживают любимые персонажи: Царь Берендей, таинственный Леший, весёлый пастушонок Лель, прекрасная Купавна, богатый купец Мизгирь и, конечно, сама Снегурочка. Их истории разворачиваются под волшебную музыку Чайковского и Римского-Корсакова, создавая атмосферу поэтичности и сказочности.

Зрители смогут ощутить дух древней Руси, с её обрядами и праздниками, а также насладиться песнями и танцами. В спектакле участвуют артисты Государственного ансамбля танца «Русские сезоны» и фольклорные ансамбли «Славяне» и «Россияне» — каждый из которых добавляет в постановку уникальные цвет и динамику.

Этот спектакль обещает стать настоящим семейным событием и подарить зрителям вдохновение через русском народное творчество и богатую культуру.

Ноябрь
Декабрь
22 ноября воскресенье
12:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 500 ₽
6 декабря воскресенье
12:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 500 ₽

