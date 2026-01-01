Поэтическая опера «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова на сцене Самарского театра оперы и балета

Опера «Снегурочка» — одно из самых выдающихся творений Николая Римского-Корсакова. Композитор высоко оценивал ее, считая своей лучшей работой. Опера сочетает в себе элементы народного быта, древнего язычества и волшебных образов сказок, создавая атмосферу весеннего обновления. Музыка пронизана свежестью и простотой народных мелодий, что делает ее уникальной в своем роде.

Александр Бородин описывал ее как «весеннюю сказку», полную красоты и поэзии. Восторженно отозвался о ней и автор пьесы, Александр Островский, который отметил, что музыка удивительно передает поэзию русского языческого культа и характер героини — «сначала снежно-холодной, а затем неудержимо страстной». Римский-Корсаков подчеркивал, что создание этой оперы было для него легким и быстрым процессом, ощущая, что с завершением «Снегурочки» он стал полноценным оперным композитором.

Темы и персонажи

Опера несет в себе оптимистичную идею о силе природы, способной приносить счастье людям, а также о могуществе искусства. В «Снегурочке» противопоставлены миры реальный и фантастический, олицетворяющие «вечные силы природы». Главные персонажи — Снегурочка, пастух Лель и царь Берендей — находятся на границе между реальностью и фантазией. Яриле-солнцу, символизирующему жизнь, противостоит Мороз, а сама Снегурочка, будучи дочерью Мороза и Весны, стремится к солнечному свету и теплу.

Постепенно она ощущает любовь, которая, увы, приводит к её гибели. Это глубоко трогательная и печальная история, которая оставляет зрителям множество эмоций и размышлений.

История постановок

«Снегурочка» вошла в репертуар нашего театра с самого первого сезона в 1931/32. Опера ставилась несколько раз, включая постановки 1933, 1935 и 1943 годов. Нынешняя версия, представленная в 2015 году, является пятой по счету в истории театра. Предыдущая версия была поставлена в 1983 году под руководством легендарных деятелей театра, режиссера Александра Тумиловича и дирижера Льва Оссовского.

Ключевые фигуры постановки

Дирижер-постановщик: Александр Анисимов. Режиссер-постановщик, сценография и костюмы: Михаил Панджавидзе. Хормейстер: Ольга Сафронова. Хореограф-постановщик: Гали Абайдулов. Художник по компьютерной графике: Павел Суворов.