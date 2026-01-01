Спектакль Снегурочка

Опера Римского-Корсакова в адаптированной версии для семейного просмотра

В Мариинском театре состоится адаптированная версия оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка», которая будет сопровождаться синхронными титрами на русском и английском языках. Режиссер Анна Матисон не просто помещает своих героев в новый временной или сюжетный контекст, но и создает для них полноценные новые миры. Она считает премьеру возможностью иначе взглянуть на Берендеево царство и главную героиню.

«Снегурочка» только притворяется простым сюжетом, — утверждает Матисон. — Но когда начинаешь разбираться, понимаешь, что это не просто детская сказка. В произведении заложено много слоев, и Снегурочку можно видеть кем угодно, хоть Гретой Тунберг. Это притча о том, как люди превращаются в толпу и не хотят замечать проблемы в себе».

Музыка и эмоции

«И слушаешь, и таешь…» — поет Снегурочка, вспоминая восхитительные песни деревенского пастуха Леля. Музыка Римского-Корсакова вызывает такие же глубокие чувства, захватывая дух. Композитор вспоминал, что «в зимние месяцы 1879–80 года я снова прочитал «Снегурочку» и прозрел на ее удивительную красоту». Опера, созданная под пение птиц и среди теплых полей, стала гимном красоте, гармонии и любви.

Премьеру «Снегурочки» в Мариинском театре увидела публика впервые два года спустя после завершения работы над оперой. Звуки Лелевых песен и нежный голос Снегурочки, горестные речи Мизгиря и яркие признания Купавы оживили сцену, что сделало спектакль незабываемым.

Однако в утопической идиллии страны берендеев Римский-Корсаков уловил нечто тревожащее. По мнениям исследователей, в спектакле поднимаются вопросы жертвенности и ответственности. «Нам жалко Снегурочку», — подводит итог академик Борис Асафьев, говоря о сцене таяния героини.

Постановка Анны Матисон

Анна Матисон, которая поставила «Снегурочку» в 2020 году, предлагает новый взгляд, развенчивая светлые иллюзии общества. Главная героиня предстает перед зрителем как одинокая подростка, попавшая в мир корыстолюбивых лжецов. Берендеи превращаются из симпатичного народа в агрессивную толпу потребителей, что ощущается более чем явно через художество Ирины Чередниковой. Гигантский солнечный шар Ярилы контрастирует с невесомым белым шариком Снегурочки, что служит грозным предостережением.