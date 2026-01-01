Оповещения от Киноафиши
Снегурочка
Постановка
Зазеркалье 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Опера «Снегурочка» в театре «Зазеркалье»

Опера Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» рассказывает историю ледяной красавицы, мечтающей стать живой девушкой. Постановка театра «Зазеркалье» объединяет молодые таланты и опытных солистов, что делает её особенно привлекательной для зрителей.

Классика для молодого зрителя

Организатором спектакля является Детский музыкальный театр «Зазеркалье», известный своими камерными оперными формами. В этой версии «Снегурочки» постановщики сделали акцент на доступности классической музыки для детей от 12 до 15 лет и любителей оперы. Об этом свидетельствуют некоторые сокращения в оригинальном тексте, в основном касающиеся масштабных хоровых сцен.

Темы спектакля

Центральная тема «Снегурочки» — это милосердие, человеческое тепло и, конечно, любовь. Именно она способна превратить ледяную красавицу в живую девушку, придавая сюжету особую эмоциональную насыщенность.

Оркестр на сцене

В этой постановке оркестр расположён прямо на сцене, что позволяет юным зрителям увидеть и услышать, как музыкальные инструменты и темы сопровождают каждого героя. Зрители смогут оценить важность работы каждого музыканта и увидеть в них магов, которые, благодаря своему мастерству, создают «весеннюю сказку».

Приходите на «Снегурочку», чтобы увидеть, как классика оживает на сцене и становится доступной для нового поколения зрителей!

Купить билет на спектакль Снегурочка

В других городах
Февраль
Апрель
28 февраля суббота
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽
30 апреля четверг
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

Фотографии

Снегурочка Снегурочка

