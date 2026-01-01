Оповещения от Киноафиши
Снегурочка
Билеты от 900₽
Киноафиша Снегурочка

Спектакль Снегурочка

12+
Режиссер Анна Гарнова
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О спектакле

Волшебный мир Островского на сцене ГИТИС-театра

«Снегурочка» - музыкальный спектакль по одноименной пьесе А.Н. Островского, поставленный под руководством В.А. Ланской. Это произведение объединяет оригинальную музыку и народные песни, что создает атмосферу глубокой связи с культурным наследием России.

Сюжет и тематика

Спектакль рассказывает о юной девушке Снегурочке, которая стремится понять свою природу и природу окружающих ее людей. Это история о поисках себя, любви и понимания, актуальная в любое время. Яркая хореография переплетается с обрядовыми ритуалами, что добавляет спектаклю уникальности и выразительности.

Особенности постановки

Единство музыкального, художественного и пластического решения позволяет зрителям насладиться красотой русского языка и любовью к родным корням. Спектакль погружает в волшебный мир Островского, подчеркивая его значимость в русской литературе и культуре.

Март
3 марта вторник
19:00
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
от 900 ₽

