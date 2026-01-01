Готовы узнать, как появилась традиция дарить подарки на Новый год? В преддверии самого волшебного праздника года мы приглашаем вас окунуться в мир сказки и чудес. Вас ждет захватывающая история о юной Снегурочке, о добре и зле, о силе дружбы и волшебстве новогодней ночи.
Спектакль «Снегурочка» расскажет о волшебных истоках новогодних традиций и о том, как Дед Мороз и Снегурочка стали символами праздника. В процессе действия на вас ждёт:
«Снегурочка» – это спектакль для всей семьи, который напомнит вам о магии Нового года и о важности традиций.
Праздничная программа начинается за час до спектакля. Наша новогодняя сказка начинает жить уже с порога: вас будут встречать сказочные герои в красивых костюмах, создавая новогоднее настроение каждому!
Юных зрителей ждёт:
Обратите внимание: подарок от Деда Мороза не входит в стоимость билета. Билет необходимо покупать каждому зрителю независимо от возраста. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.