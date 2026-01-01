Оповещения от Киноафиши
0+
О спектакле

Новогодний спектакль «Снегурочка»

Готовы узнать, как появилась традиция дарить подарки на Новый год? В преддверии самого волшебного праздника года мы приглашаем вас окунуться в мир сказки и чудес. Вас ждет захватывающая история о юной Снегурочке, о добре и зле, о силе дружбы и волшебстве новогодней ночи.

Спектакль «Снегурочка» расскажет о волшебных истоках новогодних традиций и о том, как Дед Мороз и Снегурочка стали символами праздника. В процессе действия на вас ждёт:

  • Захватывающая история о происхождении новогодних традиций;
  • Забавные персонажи и непредсказуемые приключения;
  • Новогодняя музыка и песни;
  • Яркие костюмы и волшебные декорации;
  • Захватывающие сценические эффекты;
  • История, которая понравится и детям, и взрослым.

«Снегурочка» – это спектакль для всей семьи, который напомнит вам о магии Нового года и о важности традиций.

Праздничная программа

Праздничная программа начинается за час до спектакля. Наша новогодняя сказка начинает жить уже с порога: вас будут встречать сказочные герои в красивых костюмах, создавая новогоднее настроение каждому!

Юных зрителей ждёт:

  • Яркий аквагрим;
  • Новогодняя фотозона;
  • Поздравление Деда Мороза;
  • Фото на память в праздничной обстановке.

Обратите внимание: подарок от Деда Мороза не входит в стоимость билета. Билет необходимо покупать каждому зрителю независимо от возраста. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Снегурочка
