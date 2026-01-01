Новогодний спектакль «Снегурочка»

Готовы узнать, как появилась традиция дарить подарки на Новый год? В преддверии самого волшебного праздника года мы приглашаем вас окунуться в мир сказки и чудес. Вас ждет захватывающая история о юной Снегурочке, о добре и зле, о силе дружбы и волшебстве новогодней ночи.

О спектакле

Спектакль «Снегурочка» расскажет о волшебных истоках новогодних традиций и о том, как Дед Мороз и Снегурочка стали символами праздника. В процессе действия на вас ждёт:

Захватывающая история о происхождении новогодних традиций;

Забавные персонажи и непредсказуемые приключения;

Новогодняя музыка и песни;

Яркие костюмы и волшебные декорации;

Захватывающие сценические эффекты;

История, которая понравится и детям, и взрослым.

«Снегурочка» – это спектакль для всей семьи, который напомнит вам о магии Нового года и о важности традиций.

Праздничная программа

Праздничная программа начинается за час до спектакля. Наша новогодняя сказка начинает жить уже с порога: вас будут встречать сказочные герои в красивых костюмах, создавая новогоднее настроение каждому!

Юных зрителей ждёт:

Яркий аквагрим;

Новогодняя фотозона;

Поздравление Деда Мороза;

Фото на память в праздничной обстановке.

Обратите внимание: подарок от Деда Мороза не входит в стоимость билета. Билет необходимо покупать каждому зрителю независимо от возраста. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.