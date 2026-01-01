Спектакль Снегурочка

Сказка на льду "Снегурочка" в исполнении Санкт-Петербургского Ледового театра

На Центральном катке на Конюшенной площади состоялся анонс спектакля по мотивам сказки Александра Островского «Снегурочка». Постановка, адаптированная для семейного просмотра, объединяет классическую историю с ярким зрелищным оформлением и эффектами мультимедиа.

В главных ролях — профессиональные фигуристы, среди которых Елена Бережная (как величество Зима) и Дмитрий Ефремов (в роли Лели). Это спектакль, который придется по душе всем любителям волшебных историй и ледового шоу!

Феерия на льду катка на Конюшенной площади

Сказка в ледовой интерпретации театра Елены Бережной отличается не только великолепным катанием, но и оригинальным мультимедийным оформлением. Артисты Ледового театра — мастера фигурного катания, которые выиграли множество наград на российских и международных соревнованиях. Многие из них одновременно являются действующими спортсменами и ледовыми хореографами.

Звезды на коньках

В роли Снегурочки выступят солистки Ледового театра, а романтического Лелю исполнит мастер спорта, тренер сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию Дмитрий Ефремов. Хореограф Ледового театра, Александр Гришин, перевоплотится в вредного Мизгиря, а Олимпийская чемпионка Елена Бережная украсит спектакль своим образом Зимы. Также на несколько представлений специальными гостями станут звезды одиночного катания — чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Владислав Дикиджи.

Музыка и интерактив

В музыкальной партитуре спектакля звучит оригинальная музыка с мотивами Николая Римского-Корсакова. Перед началом спектакля самых маленьких зрителей ждет игровой интерактив. Продолжительность спектакля составляет всего 40 минут, что позволит даже самым юным зрителям насладиться шоу и не заскучать.

Сказка о чудесах

«Снегурочка» Ледового театра рассказывает не только о любви, но и о дружбе и приключениях. И, конечно, все заканчивается хорошо! Дети до 2-х лет включительно могут посещать спектакль без отдельного билета.