Спектакль Снегурочка

Балет «Снегурочка»: шедевр Чайковского на сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко

Балет «Снегурочка» часто называют «четвертым балетом Чайковского». Его партитура включает разнообразные произведения великого композитора, такие как Первая симфония («Зимние грёзы»), Серенада для струнных, Соната для фортепиано и несколько романсов. Здесь также присутствует музыка к одноименной пьесе А.Н. Островского. Благодаря тщательному подбору музыкального материала и мастерской оркестровке, это произведение становится цельным и завершенным.

История создания

История создания балета «Снегурочка» весьма необычна. В 1960 году Владимир Бурмейстер, первый советский балетмейстер, получил приглашение на постановку в Парижскую оперу. Во время работы над «Лебединым озером» он был приглашен британской труппой Festival Ballet для создания нового балета на музыку Чайковского. Так на свет появилась «Снегурочка», которая впервые была представлена в Лондоне летом 1961 года.

Возвращение на родную сцену

В 1963 году Владимир Бурмейстер перенес «Снегурочку» в родной театр. С тех пор вот уже более полувека этот балет с неизменным успехом идет на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Его рекомендуют как один из лучших спектаклей для семейного просмотра. «Снегурочка» будет интересна как взрослым, так и детям, что делает её истинным театральным событием.