Снегурочка
Киноафиша Снегурочка

Спектакль Снегурочка

6+
Продолжительность 1 час 50 минут с 1 антрактом
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Снегурочка»: история о любви и выборе

Спектакль «Снегурочка» — это трогательная история о любви, предательстве, добре и зле. В этом произведении Мороз и Весна решают отправить свою дочь, Снегурочку, в мир людей, где на её пути ждут многочисленные испытания. Главной задачей Снегурочки станет сделать важный выбор: остаться холодной красавицей или открыть сердце любви, рискуя всем, что у неё есть.

Спектакль создан в детской творческой студии «Артист». Показ проходит на сцене Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко» в рамках проекта «Студии 711».

Информация о спектакле

  • Автор: Александр Островский
  • Режиссёр: Светлана Ларина
  • Сценография и костюмы: Светлана Ларина
  • Музыкальное оформление: Светлана Ларина
  • Хореография: Елена Коннова, Мария Дружинина
  • Продюсер: Анастасия Пустовойченко

Не упустите возможность стать участником этой волшебной истории о выборе и внутренней трансформации. Спектакль затрагивает важные темы, актуальные для зрителей всех возрастов.

Фотографии

