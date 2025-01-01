Спектакль «Снегурочка»: история о любви и выборе

Спектакль «Снегурочка» — это трогательная история о любви, предательстве, добре и зле. В этом произведении Мороз и Весна решают отправить свою дочь, Снегурочку, в мир людей, где на её пути ждут многочисленные испытания. Главной задачей Снегурочки станет сделать важный выбор: остаться холодной красавицей или открыть сердце любви, рискуя всем, что у неё есть.

Спектакль создан в детской творческой студии «Артист». Показ проходит на сцене Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко» в рамках проекта «Студии 711».

Информация о спектакле

Автор: Александр Островский

Александр Островский Режиссёр: Светлана Ларина

Светлана Ларина Сценография и костюмы: Светлана Ларина

Светлана Ларина Музыкальное оформление: Светлана Ларина

Светлана Ларина Хореография: Елена Коннова, Мария Дружинина

Елена Коннова, Мария Дружинина Продюсер: Анастасия Пустовойченко

Не упустите возможность стать участником этой волшебной истории о выборе и внутренней трансформации. Спектакль затрагивает важные темы, актуальные для зрителей всех возрастов.