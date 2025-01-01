Премьера новогоднего ледового спектакля «Снегурочка»

Такое случается только раз в году! В канун Нового Года на ледовой арене заедет волшебная «Тройка» с премьерой новогоднего ледового спектакля. Эта зима принесёт главное праздничное событие – ледовый спектакль «Снегурочка». Настоящая новогодняя сказка о любви.

О Ледовом Театре «Тройка»

Ледовый Театр «Тройка» – это новый культурный проект, который оживляет великие русские истории в формате занимательного шоу. Подобно тому, как русская тройка лошадей мчится по заснеженным полям, театр «Тройка» уносит зрителей в волшебный мир народных сказок, воплощенных на льду. Здесь традиционная русская культура переплетается с современными тенденциями, каждое скольжение конька превращается в историю, а лед становится сценой, где движение становится словом.

Сюжет спектакля

«Снегурочка» – это спектакль о любви и её разнообразии. Сюжет вдохновлен произведением Александра Николаевича Островского, великой русской пьесой, рассказывающей о силе любви. Внучка Мороза, рожденная в тишине зимнего леса, выходит к людям в поисках чувства, которого ей неведомо. Как изменится её жизнь, когда она узнает, что такое любовь?

Звезды на льду

Спектакль обещает быть ярким благодаря чемпионскому составу участников. Ваши любимые персонажи оживут под аккомпанемент мастеров спорта международного класса, призеров и победителей российских и международных чемпионатов, воздушных гимнастов и артистов оригинальных жанров.

В главных ролях: Яна Хохлова – двукратная чемпионка России, чемпионка Европы и бронзовый призер Чемпионата Мира. Елена Йованович – чемпионка Сербии и обладательница сертификата Книги Рекордов Гиннеса России.

Не упустите шанс стать частью этой новогодней сказки и окунуться в атмосферу волшебства и красоты на льду!