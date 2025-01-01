Спектакль Снегурочка

Меню
О концерте/спектакле

Новогодний балет «Снегурочка»

Прекрасная новогодняя история о самой нежной дочери Весны и Мороза. Снежный лес закружит вас в хороводе снежинок, каждая встреча с новым героем — это удивление и радость. В сказочном новогоднем балете «Снегурочка» вас ждут волшебные приключения и Рождественские чудеса.

Этот спектакль для всей семьи — легкий, с чудесными переливами, как снежинка в лунном свете. Приглашаем вас в это необычное путешествие!

Сюжет

Сказочный зимний лес — Снежное царство, царство Мороза. Снежинки мирно кружат вокруг Снежной Феи, верной хранительницы гармонии леса. Появление Снегурочки оживляет размеренное течение лесной жизни. Она прекрасна и весела, заражая всех своей легкостью и задором.

Но на сердце Снегурочки претендует Леший. Этот жених — не прост человек; о силе его знают все в Снежном царстве, а его магия хитра и коварна. Несмотря на одобрение Весны и Мороза, родителей Снегурочки, она танцует с кавалером лишь для забавы, и ее сердце не тает перед героем.

Однако, как же сказка без юркого поворота судьбы? Тишину в Снежном царстве нарушает невиданное диво: тройка лошадей звонко взрывает снег, везя своих веселых путников всё дальше в лес. Человек! Никак чужеземный принц пожаловал с друзьями. Весь лес оживился от любопытства!

И вот она, хитрая перипетия — Снегурочка встречает царевича Филиппа. Волею судьбы, или по озорству Снежной Феи, они открывают новый мир друг в друге. Как же поступят наши герои? Все вокруг — препятствия на пути к их счастью. А как же Леший? Этот могущественный обитатель леса готов бороться за свою возлюбленную до конца.

Приключения, преграды и волшебство ожидают героев на этом пути. Приглашаем вас пройти эту дорогу вместе с ними!

Декабрь
30 декабря вторник
14:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 1500 ₽
18:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 1500 ₽

