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Снегурочка
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Спектакль Снегурочка

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Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Новогоднее шоу «Снегурочка» в Цирке Чудес

Приглашаем вас окунуться в атмосферу настоящего праздника! Новогоднее шоу «Снегурочка» — это уникальный мультижанровый проект, наполненный яркими красками русской зимы, искрометным юмором и волшебством народных традиций.

Сказочная вселенная

Вы попадете в сказочную вселенную, где оживают герои любимых преданий. Звучит чарующая музыка, сверкают огни лазеров, а также поражают воображение уникальные цирковые номера. Это необычное сочетание театрального, музыкального и циркового шоу завораживает и создает ощущение настоящего чуда!

Герои новогоднего чуда

Вас ждут незабываемые моменты веселья и радости вместе с самой загадочной героиней русских сказок — красавицей Снегурочкой и главным волшебником зимы — Дедушкой Морозом. Добрый и захватывающий сюжет, красочные декорации и настоящая зимняя атмосфера сделают это шоу незабываемым!

Подарите себе волшебство

Приходите и убедитесь: новогоднее волшебство оживает в Цирке Чудес! Не упустите возможность стать частью этого яркого праздника, который подарит вам множество положительных эмоций и волшебных впечатлений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 декабря
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
12:00 от 950 ₽
14 декабря
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
14:30 от 1450 ₽ 17:00 от 1450 ₽
21 декабря
ДК «Мосрентген» Москва, пос. Мосрентген, 39
14:00 от 1450 ₽ 16:30 от 1400 ₽
24 декабря
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
12:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽
28 декабря
ДК «Прожектор» Москва, 1-я Владимирская, 10в
12:00 от 1450 ₽ 14:30 от 1450 ₽ 17:00 от 1700 ₽
3 января
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
11:00 от 1700 ₽ 13:30 от 1700 ₽ 16:00 от 1700 ₽
4 января
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
11:00 от 950 ₽ 13:30 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 декабря
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
12:00 от 950 ₽ 14:30 от 1400 ₽ 17:00 от 1400 ₽

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