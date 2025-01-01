Меню
Снегурочка
Киноафиша Снегурочка

Спектакль Снегурочка

Скромное обаяние русского язычества
Постановка
Бродячая собачка. Новая сцена 0+
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка о Снегурочке: мистический спектакль для юных зрителей в «Бродячей собачке»

Кукольный театр «Бродячая собачка» представляет уникальную интерпретацию классической сказки о Снегурочке, которая погружает зрителей в мир волшебства и философских размышлений. Этот спектакль, предназначенный для детей от 5 лет, стал настоящим открытием сезона и был выдвинут на престижную премию «Золотая маска» в трех номинациях, включая категорию «Лучший спектакль театра кукол».

Философия и эстетика спектакля

Режиссура и актерская игра в этом спектакле создали завораживающий симбиоз христианства, буддизма и язычества, который отчетливо прослеживается в русском фольклоре. Кукловоды, облаченные в мистический грим, напоминают древних лесных духов, языческих истуканов и даже азиатских монахов, погружая зрителей в особую атмосферу.

Зрительская реакция и отзывы

Спектакль уже успел завоевать положительные отзывы зрителей, которые отмечают его глубокую символику и визуальную красоту. Каждый элемент постановки, от кукольного исполнения до сценографии, способствует созданию уникального театрального опыта.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль! Приходите в кукольный театр «Бродячая собачка» и погружайтесь в мир волшебства и философии, где каждый найдет что-то близкое для себя.

Режиссер
Альфия Абдулина
В ролях
Элла Цветкова
Александр Лоскутов
Сергей Глазецкий
Кристина Беканова

Фотографии

Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка Снегурочка
