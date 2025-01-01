Лекция об опере Марины Земляницыной в Мариинском театре

Приглашаем вас на четвертую лекцию Марины Земляницыной из цикла «Слово и музыка: опера и литературный первоисточник», посвященную опере «Снегурочка». В этом цикле лекций представлено сравнение известных литературных сюжетов и опер, созданных на их основе. Особое внимание уделяется тому, как музыкальные произведения могут преобразовывать литературные источники.

Оперная трансформация

Когда литературный сюжет попадает в руки композитора и либреттиста, он часто кардинально меняется. В результате слияния разных художественных форм возникает новое произведение, которое нельзя просто сопоставить с первоисточником. Композитор изменяет акценты сюжета, добавляет или убирает сюжетные линии и героев, а также раскрывает глубокий психологический подтекст, развивая историю в новом направлении. В таком взаимодействии слово отступает на второй план, уступая главную выразительную силу музыке, которая способна передать эмоции, недоступные для слов.

О Марине Земляницыной

Марина Земляницына родилась в Волгограде и в 2012 году закончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «теория музыки». В 2021 году она защитила кандидатскую диссертацию, посвященную композиторской режиссуре в опере Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» под руководством профессора Игоря Рогалева. В настоящее время Марина является доцентом кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории и активно занимается преподавательской и научно-исследовательской деятельностью.

С 2015 года она также проводит экскурсии в рамках культурно-познавательной программы «Театральный урок в Мариинском» для учеников десятого класса, делясь своими знаниями о театре и оперном искусстве.