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Снеговик
Билеты от 600₽
Киноафиша Снеговик

Спектакль Снеговик

Камерный спектакль о любви Снеговика и Печки
Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Борис Константинов
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Кукольная постановка по мотивам сказки Ханса Христиана Андерсена

О спектакле

«Снеговик» — это трогательный спектакль, созданный по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. В этой истории рассказывается о необычной и романтичной любви, которая переплетается с волшебством зимней сказки. Главный герой, Снеговик, влюбляется в печку, и, несмотря на все трудности и разочарования, он мечтает о совместной жизни с ней. Вопрос в том, возможно ли это?

Уникальный зимний пейзаж

Режиссер Евгения Шахотько создала изысканный зимний пейзаж, воссоздавая на крошечной сцене целый город. Здесь вы найдете озеро, дома, ратушу, мельницу и множество деталей: птицы порхают среди деревьев, малыш мирно спит в люльке, а дама играет на пианино. Каждая деталь создает атмосферу тепла и уюта, несмотря на холод зимы.

Награды и признание

Спектакль «Снеговик» — лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска», что подчеркивает его высокое художественное качество и уникальность.

Погрузитесь в мир волшебства и романтики, где даже самые необычные чувства могут ожить!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
11:00 от 600 ₽

Фотографии

Снеговик Снеговик Снеговик Снеговик Снеговик

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