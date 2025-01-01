Меню
Снеговик-почтовик
Билеты от 800₽
Спектакль Снеговик-почтовик

Спектакль Снеговик-почтовик

Постановка
Поколение 0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новогодний спектакль для детей в театре «Поколение»

Приглашаем вас на захватывающее путешествие вместе с Снеговиком-почтальоном в новогоднем спектакле «Снеговик-почтовик». Эта история о смелом путешествии по зимнему лесу знакома многим зрителям благодаря знаменитому советскому мультфильму 1955 года.

Спектакль по сказке Сутеева

Пьеса написана по мотивам сказки Владимира Сутеева и наполнена яркими персонажами и волшебными моментами. В спектакле звучит музыка выдающегося композитора П. И. Чайковского, что добавляет особого очарования в это новогоднее представление.

Интерактивность и эмоции

Одним из самых интересных аспектов спектакля являются интерактивные сцены, в которых зрители могут помочь героям своими подсказками и действиями. Это создаёт уникальную атмосферу вовлеченности и радости для всей семьи.

Праздничное настроение

«Снеговик-почтовик» обещает веселое настроение и праздничную атмосферу, а также добрые и радостные эмоции, которые дарят только настоящие новогодние истории. Не упустите возможность окунуться в мир зимней сказки!

Купить билет на спектакль Снеговик-почтовик

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
20 декабря суббота
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
15:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
23 декабря вторник
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
15:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
24 декабря среда
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
15:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
25 декабря четверг
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
15:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
26 декабря пятница
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
15:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
27 декабря суббота
15:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
15:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
30 декабря вторник
15:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
31 декабря среда
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
2 января пятница
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
4 января воскресенье
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
5 января понедельник
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
7 января среда
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
14:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
9 января пятница
12:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
15:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽
10 января суббота
11:00
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
от 800 ₽

