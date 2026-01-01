Оповещения от Киноафиши
Снеговик и солнышко
Киноафиша Снеговик и солнышко

Спектакль Снеговик и солнышко

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Снеговик и Солнышко: история, которая растопит любое сердце!

Готовы ли вы к самой трогательной зимней сказке? В Башкирском театре кукол прозвучит история о маленьком Снеговике, который узнал, что с приходом весны ему суждено растаять. Вместо того чтобы грустить, наш смелый герой отправляется в непростое приключение, чтобы найти Солнышко и попросить его не приходить так быстро.

Этот спектакль представляет собой не просто сказку — это трогательная история о дружбе и смелости. Он показывает, что даже самый короткий путь может скрывать огромное смысловое значение.

«Снеговик и Солнышко» станет идеальным выбором для семейного просмотра, где каждый сможет прочувствовать настоящее новогоднее чудо и задуматься о ценности каждого мгновения.

Купить билет на спектакль Снеговик и солнышко

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
14:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽
20 марта пятница
18:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽
21 марта суббота
11:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽
14:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 500 ₽

