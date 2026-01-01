Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снеговички и солнышко
Киноафиша Снеговички и солнышко

Спектакль Снеговички и солнышко

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Кукольная сказка для малышей о снеговичках и поисках солнца

Приглашаем вас на сказочное представление, которое научит важным жизненным урокам. Спектакль посвящен чудесной истории о том, как важно ставить перед собой высокие цели и добиваться их, несмотря на преграды.

В центре сюжета — снеговички, которые отправляются в поисках солнышка. Их ждут увлекательные приключения, полные неожиданных встреч и захватывающих моментов. Эта сказка покажет, что доброта и вера в свои силы могут творить настоящие чудеса.

Не упустите возможность прикоснуться к этому яркому театральному опыту. Этот спектакль напомнит вам о том, что мир всегда готов ответить добротой на доброту!

Купить билет на спектакль Снеговички и солнышко

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
11:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 500 ₽

В ближайшие дни

Первый тур конкурса «Арабеск»
6+
Балет
Первый тур конкурса «Арабеск»
16 апреля в 12:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой
16+
Драма Музыка
Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой
9 апреля в 19:00 Пермский ТЮЗ
от 800 ₽
Первый тур конкурса «Арабеск»
6+
Балет
Первый тур конкурса «Арабеск»
18 апреля в 12:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше