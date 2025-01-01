Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смута. 1609-1611 гг.
Киноафиша Смута. 1609-1611 гг.

Спектакль Смута. 1609-1611 гг.

Пожилые актеры защищают Россию от современного театра 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по роману Владимира Мединского

Малый театр представляет новую постановку, основанную на романе Владимира Мединского. Это смелый шаг в мире театра, который позволяет зрителям взглянуть на историю через призму искусства.

Сюжет и концепция

В центре сюжета — вращающаяся башня, которая становится символом динамики событий. История рассказывает о противостоянии русских и поляков: поляки, представленные как враги, нападают на русских, которые отважно крестятся и надеются на помощь свыше. Несмотря на усилия главных героев, поляки все же одерживают верх, но вместо искомого золота находят… книги.

Культурная привязанность

Этот финал подчеркивает генетическую связь русских с их культурным наследием, что является важной темой в контексте современного театра. Спектакль ставит вопросы о ценностях и смыслубеждениях, заставляя зрителей задуматься о месте культуры в нашей жизни.

Зачем смотреть спектакль?

Несмотря на кажущуюся абсурдность некоторых моментов, постановка предлагает уникальную возможность для размышлений и обсуждений. Актёры Малого театра привносят свои интерпретации в эту сложную историю, что делает спектакль увлекательным и многослойным.

Не упустите возможность увидеть это запоминающееся представление, которое, возможно, заставит вас иначе взглянуть на культурное наследие и исторические мифы.

Режиссер
Владимир Бейлис
В ролях
Валерий Афанасьев
Валерий Афанасьев
Алексей Фаддеев
Алексей Фаддеев
Олег Доброван
Лидия Милюзина
Александр Волков
Александр Волков

Фотографии

Смута. 1609-1611 гг. Смута. 1609-1611 гг. Смута. 1609-1611 гг. Смута. 1609-1611 гг. Смута. 1609-1611 гг.
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше