Смотрители
Смотрители

Смотрители

Возраст 0+
О концерте/спектакле

Зеркальная комната: новое путешествие с Смотрителями на Арбате

Смотрители вновь возвращаются на сцену легендарного клуба 16 тонн на Арбате! На этот раз концептуальные инди-рокеры из города Орла представят новый музыкальный мир под названием «Зеркальная комната». Это уникальное сочетание инди, нойза, психоделики и альтернативного рока обещает оставить незабываемые впечатления.

Музыка, которая проводит в новые миры

Тексты песен служат верным проводником, который проведет вас по всем знаковым местам этого необычного пространства. Вы сможете увидеть романтический шепот в тишине, ощутить крик, разрывающий сердце от боли, и полностью раствориться в белом шуме.

Не упустите шанс!

Приходите, чтобы стать частью этого странного и необычного путешествия. Откройте для себя новый мир музыки и эмоций с Смотрителями на сцене клуба «16 тонн»!

Ноябрь
9 ноября воскресенье
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
