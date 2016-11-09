Зеркальная комната: новое путешествие с Смотрителями на Арбате

Смотрители вновь возвращаются на сцену легендарного клуба 16 тонн на Арбате! На этот раз концептуальные инди-рокеры из города Орла представят новый музыкальный мир под названием «Зеркальная комната». Это уникальное сочетание инди, нойза, психоделики и альтернативного рока обещает оставить незабываемые впечатления.

Музыка, которая проводит в новые миры

Тексты песен служат верным проводником, который проведет вас по всем знаковым местам этого необычного пространства. Вы сможете увидеть романтический шепот в тишине, ощутить крик, разрывающий сердце от боли, и полностью раствориться в белом шуме.

Не упустите шанс!

Приходите, чтобы стать частью этого странного и необычного путешествия. Откройте для себя новый мир музыки и эмоций с Смотрителями на сцене клуба «16 тонн»!