Спектакль «Смотритель» по мотивам романа Виктора Пелевина

«Смотритель» — это спектакль по мотивам романа Виктора Пелевина, в котором зритель сам становится частью истории, выбирая, о чем будет этот спектакль. Идиллиум, мир, скрывающийся в тени нашего, существует уже третье столетие. Его смотритель — Алексис де Киже — создает всё из Ничего, беседует с ангелами и сам не знает, кто он и откуда взялся. Его задача — стать настоящим Мастером, разгадать свою сущность и понять, что такое мир. В противном случае он не сможет пройти свой путь и понять его истинный смысл.

Персонажи и исполнители

(Владимира Трапезникова) Ангелы : Ангел Воздуха — Лита (Ксения Якушева) Ангел Огня — Уголёк (Наталья Щербакова) Ангел Воды — Лира/Аврора (Ольга Чёрная / Надежда Горкунова) Ангел Земли — Джина (Анна Мироненко)

: Попугай (Наталья Ставрова)

(Наталья Ставрова) Алекс — Стрела / Йен (Антон Рабецкий / Максим Касьянов)

— Стрела / Йен (Антон Рабецкий / Максим Касьянов) Юка — Лима/Нора (Татьяна Киселёва / Виктория Скокова)

— Лима/Нора (Татьяна Киселёва / Виктория Скокова) Адонис (Артём Антонов)

(Артём Антонов) Менелай — Архитектор (Кирилл Токарев)

— Архитектор (Кирилл Токарев) Никколо — Аджай (Александр Евладов)

— Аджай (Александр Евладов) Галилео — Бродяга (Дамиан Дашков)

— Бродяга (Дамиан Дашков) Император Павел I / Франц Антон Месмер — Кирилл Овчинников

О спектакле

Спектакль «Смотритель» создает уникальную атмосферу, в которой каждое действие и каждое слово имеют значение. Это история о поиске истины, о создании и разрушении миров, о внутренних конфликтах героя, который ищет свой путь. С помощью мистики, философии и живых образов спектакль погружает зрителя в философский мир, где он сам становится частью выбора, определяя развитие событий.