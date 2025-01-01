Спектакль «Смотритель» по мотивам романа Виктора Пелевина
«Смотритель» — это спектакль по мотивам романа Виктора Пелевина, в котором зритель сам становится частью истории, выбирая, о чем будет этот спектакль. Идиллиум, мир, скрывающийся в тени нашего, существует уже третье столетие. Его смотритель — Алексис де Киже — создает всё из Ничего, беседует с ангелами и сам не знает, кто он и откуда взялся. Его задача — стать настоящим Мастером, разгадать свою сущность и понять, что такое мир. В противном случае он не сможет пройти свой путь и понять его истинный смысл.
Персонажи и исполнители
- Алексис де Киже (Смотритель Идиллиума) — главный герой, создатель мира, который ищет свой путь (исп. Стрела / Антон Рабецкий)
- Майя — монах/медиум (Майя Лыскова)
- Кори — монах/медиум (Халида Ахметова)
- Даша — монах/медиум (Даша Некрасова)
- Тьери — монах/медиум (Анастасия Пятова)
- Архитектор — архитектор Идиллиума (Кирилл Токарев)
- Уголёк — медиум/монах/Ангел Огня / Леди Гага (Наталья Щербакова)
- Королева (Наталья Ставрова)
- Туве (Владимира Трапезникова)
- Ангелы:
- Ангел Воздуха — Лита (Ксения Якушева)
- Ангел Огня — Уголёк (Наталья Щербакова)
- Ангел Воды — Лира/Аврора (Ольга Чёрная / Надежда Горкунова)
- Ангел Земли — Джина (Анна Мироненко)
- Попугай (Наталья Ставрова)
- Алекс — Стрела / Йен (Антон Рабецкий / Максим Касьянов)
- Юка — Лима/Нора (Татьяна Киселёва / Виктория Скокова)
- Адонис (Артём Антонов)
- Менелай — Архитектор (Кирилл Токарев)
- Никколо — Аджай (Александр Евладов)
- Галилео — Бродяга (Дамиан Дашков)
- Император Павел I / Франц Антон Месмер — Кирилл Овчинников
О спектакле
Спектакль «Смотритель» создает уникальную атмосферу, в которой каждое действие и каждое слово имеют значение. Это история о поиске истины, о создании и разрушении миров, о внутренних конфликтах героя, который ищет свой путь. С помощью мистики, философии и живых образов спектакль погружает зрителя в философский мир, где он сам становится частью выбора, определяя развитие событий.