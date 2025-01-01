Меню
Смотритель
Киноафиша Смотритель

Спектакль Смотритель

Постановка
Новая актерская школа 18+
Режиссер Антон Рабецкий
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Смотритель» по мотивам романа Виктора Пелевина

«Смотритель» — это спектакль по мотивам романа Виктора Пелевина, в котором зритель сам становится частью истории, выбирая, о чем будет этот спектакль. Идиллиум, мир, скрывающийся в тени нашего, существует уже третье столетие. Его смотритель — Алексис де Киже — создает всё из Ничего, беседует с ангелами и сам не знает, кто он и откуда взялся. Его задача — стать настоящим Мастером, разгадать свою сущность и понять, что такое мир. В противном случае он не сможет пройти свой путь и понять его истинный смысл.

Персонажи и исполнители

  • Алексис де Киже (Смотритель Идиллиума) — главный герой, создатель мира, который ищет свой путь (исп. Стрела / Антон Рабецкий)
  • Майя — монах/медиум (Майя Лыскова)
  • Кори — монах/медиум (Халида Ахметова)
  • Даша — монах/медиум (Даша Некрасова)
  • Тьери — монах/медиум (Анастасия Пятова)
  • Архитектор — архитектор Идиллиума (Кирилл Токарев)
  • Уголёк — медиум/монах/Ангел Огня / Леди Гага (Наталья Щербакова)
  • Королева (Наталья Ставрова)
  • Туве (Владимира Трапезникова)
  • Ангелы:
    • Ангел Воздуха — Лита (Ксения Якушева)
    • Ангел Огня — Уголёк (Наталья Щербакова)
    • Ангел Воды — Лира/Аврора (Ольга Чёрная / Надежда Горкунова)
    • Ангел Земли — Джина (Анна Мироненко)
  • Попугай (Наталья Ставрова)
  • Алекс — Стрела / Йен (Антон Рабецкий / Максим Касьянов)
  • Юка — Лима/Нора (Татьяна Киселёва / Виктория Скокова)
  • Адонис (Артём Антонов)
  • Менелай — Архитектор (Кирилл Токарев)
  • Никколо — Аджай (Александр Евладов)
  • Галилео — Бродяга (Дамиан Дашков)
  • Император Павел I / Франц Антон Месмер — Кирилл Овчинников

О спектакле
Спектакль «Смотритель» создает уникальную атмосферу, в которой каждое действие и каждое слово имеют значение. Это история о поиске истины, о создании и разрушении миров, о внутренних конфликтах героя, который ищет свой путь. С помощью мистики, философии и живых образов спектакль погружает зрителя в философский мир, где он сам становится частью выбора, определяя развитие событий.

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 21 сентября
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
19:00

