Смотрим с парфюмерным экспертом. Запахи места
18+
О концерте/спектакле

Откройте для себя новое искусство Казани

На выставке «Я последняя пятилетка. Новое искусство Казани» представлены произведения девяти современных художников из Казани. Это уникальная возможность познакомиться с их художественными методами и переосмыслить выставку в новой форме.

Искусство в сочетании с ароматами

Выставка предлагает зрителям нестандартный подход: знакомство с произведениями будет сопровождаться парфюмерным опытом. Специально для гостей мероприятия искусствовед и парфюмерный эксперт Алиса Новосёлова проведёт уникальную встречу, на которой парфюмеры делятся своими вдохновениями, черпая идеи из окружающего мира.

Ароматы как художественное выражение

Парфюмеры — это тоже художники, создающие ароматы, способные вызвать воспоминания или ассоциации с определённой эпохой. На выставке зрители смогут не только увидеть работы художников, но и погрузиться в мир запахов, которые расскажут свои истории о каждом произведении.

Общие темы и тенденции арт-сцены

Через синтез визуального и ольфакторного зрители попробуют выявить общие темы и тенденции актуальной арт-сцены Казани. Эта необычная выставка обещает стать запоминающимся культурным событием и новым взглядом на современное искусство.

Купить билет на выставка Смотрим с парфюмерным экспертом. Запахи места

