Смотри наверх!
16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
О спектакле

«Смотри наверх!» — спектакль по мотивам рассказов Рэя Брэдбери

Приглашаем вас на уникальную сценическую интерпретацию трёх рассказов выдающегося американского писателя-фантаста и философа Рэя Брэдбери. Спектакль основан на таких произведениях, как «Калейдоскоп», «Бетономешалка» и «Человек». Эти три рассказа, объединённые в единую повесть, создают эффект калейдоскопа — многогранную и динамичную картину образов и смыслов.

Каждый из рассказов имеет свой уникальный стиль и атмосферу, но их соединение рождает нечто новое — художественное целое, наполняющее сцену вдохновением. Центральная мысль спектакля раскрывается в финальной фразе марсианина Эттила: «Все всегда что‑то ищут». Пути поиска непредсказуемы, а способ обретения всегда неожидан.

Универсальность философских идей Брэдбери

Спектакль не просто пересказывает рассказы Брэдбери, но и демонстрирует универсальность его философских идей. Мы увидим многомерность человеческой природы через призму фантастики, создавая визуально атмосферное пространство, где наука и мечта переплетаются.

Размышления о вечных вопросах

«Смотри наверх!» приглашает зрителей к размышлению о вечных вопросах, рассматривая их через призму фантастической реальности. Каждый зритель становится искателем ответов, который может найти отклики своих собственных мыслей и переживаний.

Команда постановки

Сценография: Евгений Потешкин
Хореограф: Александр Богомолов
Композитор: Пётр Иванов
Тексты песен: Владимир Сабельфельд
Консультант: Анна Сенникова
Режиссёр-постановщик: Владимир Сабельфельд

В ролях
Михаил Масляков
Артур Калинин
Виктория Попова
Мария Клешнина
Анна Скурлатова

Фотографии

