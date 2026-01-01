«Смотри наверх!» — спектакль по мотивам рассказов Рэя Брэдбери

Приглашаем вас на уникальную сценическую интерпретацию трёх рассказов выдающегося американского писателя-фантаста и философа Рэя Брэдбери. Спектакль основан на таких произведениях, как «Калейдоскоп», «Бетономешалка» и «Человек». Эти три рассказа, объединённые в единую повесть, создают эффект калейдоскопа — многогранную и динамичную картину образов и смыслов.

Каждый из рассказов имеет свой уникальный стиль и атмосферу, но их соединение рождает нечто новое — художественное целое, наполняющее сцену вдохновением. Центральная мысль спектакля раскрывается в финальной фразе марсианина Эттила: «Все всегда что‑то ищут». Пути поиска непредсказуемы, а способ обретения всегда неожидан.

Универсальность философских идей Брэдбери

Спектакль не просто пересказывает рассказы Брэдбери, но и демонстрирует универсальность его философских идей. Мы увидим многомерность человеческой природы через призму фантастики, создавая визуально атмосферное пространство, где наука и мечта переплетаются.

Размышления о вечных вопросах

«Смотри наверх!» приглашает зрителей к размышлению о вечных вопросах, рассматривая их через призму фантастической реальности. Каждый зритель становится искателем ответов, который может найти отклики своих собственных мыслей и переживаний.

Команда постановки

Сценография: Евгений Потешкин

Хореограф: Александр Богомолов

Композитор: Пётр Иванов

Тексты песен: Владимир Сабельфельд

Консультант: Анна Сенникова

Режиссёр-постановщик: Владимир Сабельфельд