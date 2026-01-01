Приглашаем вас на уникальную сценическую интерпретацию трёх рассказов выдающегося американского писателя-фантаста и философа Рэя Брэдбери. Спектакль основан на таких произведениях, как «Калейдоскоп», «Бетономешалка» и «Человек». Эти три рассказа, объединённые в единую повесть, создают эффект калейдоскопа — многогранную и динамичную картину образов и смыслов.
Каждый из рассказов имеет свой уникальный стиль и атмосферу, но их соединение рождает нечто новое — художественное целое, наполняющее сцену вдохновением. Центральная мысль спектакля раскрывается в финальной фразе марсианина Эттила: «Все всегда что‑то ищут». Пути поиска непредсказуемы, а способ обретения всегда неожидан.
Спектакль не просто пересказывает рассказы Брэдбери, но и демонстрирует универсальность его философских идей. Мы увидим многомерность человеческой природы через призму фантастики, создавая визуально атмосферное пространство, где наука и мечта переплетаются.
«Смотри наверх!» приглашает зрителей к размышлению о вечных вопросах, рассматривая их через призму фантастической реальности. Каждый зритель становится искателем ответов, который может найти отклики своих собственных мыслей и переживаний.
Сценография: Евгений Потешкин
Хореограф: Александр Богомолов
Композитор: Пётр Иванов
Тексты песен: Владимир Сабельфельд
Консультант: Анна Сенникова
Режиссёр-постановщик: Владимир Сабельфельд