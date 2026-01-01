Smooth Jazz Quintet & Tamara Martirosyan

Приглашаем вас на незабываемый вечер, наполненный ритмами фанк, джаз-рока и smooth jazz. В программе выступит талантливый коллектив «Smooth jazz band», состоящий из одних из самых опытных музыкантов Ростова-на-Дону.
Вы сможете насладиться вокальными композициями известных исполнителей, таких как Майкл Джексон, Стиви Уандер и Стинг. Также в репертуаре ансамбля прозвучат инструментальные произведения мастеров жанра – Дэвида Сенборна, Боба Джеймса и Джо Семпла.
Наша команда готова порадовать вас ярким звучанием:
Не упустите возможность насладиться энергией, драйвом и зажигательными мелодиями! Музыканты с большим опытом уверены, что этот вечер станет для вас поистине чудесным.