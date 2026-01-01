Оповещения от Киноафиши
Smooth Jazz Quintet & Tamara Martirosyan
Киноафиша Smooth Jazz Quintet & Tamara Martirosyan

Smooth Jazz Quintet & Tamara Martirosyan

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер в стиле фанк и джаз

Приглашаем вас на незабываемый вечер, наполненный ритмами фанк, джаз-рока и smooth jazz. В программе выступит талантливый коллектив «Smooth jazz band», состоящий из одних из самых опытных музыкантов Ростова-на-Дону.

Программа концерта

Вы сможете насладиться вокальными композициями известных исполнителей, таких как Майкл Джексон, Стиви Уандер и Стинг. Также в репертуаре ансамбля прозвучат инструментальные произведения мастеров жанра – Дэвида Сенборна, Боба Джеймса и Джо Семпла.

Исполнители

Наша команда готова порадовать вас ярким звучанием:

  • Тамара Мартиросян - вокал
  • Евгений Соколовский - альт-саксофон
  • Виталий Посудкин - гитара
  • Элина Келешян - клавишные
  • Юрий Подкользин - бас-гитара
  • Григорий Дерацуев - барабаны

Энергия и драйв

Не упустите возможность насладиться энергией, драйвом и зажигательными мелодиями! Музыканты с большим опытом уверены, что этот вечер станет для вас поистине чудесным.

Купить билет на концерт Smooth Jazz Quintet & Tamara Martirosyan

В других городах
Март
14 марта суббота
22:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

