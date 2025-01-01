Музыкальный вечер с Smooth Jazz Band в клубе Эссе

Любимые произведения в стилях фанк, джаз-рок и smooth jazz ожидают вас на незабываемом выступлении Smooth Jazz Band. Этот коллектив объединил одних из самых опытных музыкантов Ростова-на-Дону, чтобы подарить зрителям вечер, насыщенный качественной музыкой.

Что вас ждёт?

В программе будут звучать вокальные композиции таких легендарных исполнителей, как:

Майкл Джексон

Стиви Уандер

Стинг

Также вы сможете насладиться инструментальными произведениями мастеров, таких как:

Дэвид Сенборн

Боб Джеймс

Джо Семпл

Энергия и драйв

Энергетика, драйв и известные мелодии обязательно сделают ваш вечер незабываемым. Слаженность и музыкальный опыт исполнителей добавят атмосферу волшебства!

Состав группы

Тамара Мартиросян - вокал

Евгений Соколовский - саксофон

Евгений Белин - тромбон, перкуссия

Роберт Енгибарян - клавишные

Александр Солдатенко - гитара

Екатерина Иртюга - бас-гитара

Григорий Дерацуев - барабаны

Не упустите возможность окунуться в атмосферу качественной музыки и незабываемых эмоций!