Любимые произведения в стилях фанк, джаз-рок и smooth jazz ожидают вас на незабываемом выступлении Smooth Jazz Band. Этот коллектив объединил одних из самых опытных музыкантов Ростова-на-Дону, чтобы подарить зрителям вечер, насыщенный качественной музыкой.
В программе будут звучать вокальные композиции таких легендарных исполнителей, как:
Также вы сможете насладиться инструментальными произведениями мастеров, таких как:
Энергетика, драйв и известные мелодии обязательно сделают ваш вечер незабываемым. Слаженность и музыкальный опыт исполнителей добавят атмосферу волшебства!
Не упустите возможность окунуться в атмосферу качественной музыки и незабываемых эмоций!