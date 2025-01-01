Меню
Smooth Jazz Band
Киноафиша Smooth Jazz Band

Smooth Jazz Band

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Smooth Jazz Band в клубе Эссе

Любимые произведения в стилях фанк, джаз-рок и smooth jazz ожидают вас на незабываемом выступлении Smooth Jazz Band. Этот коллектив объединил одних из самых опытных музыкантов Ростова-на-Дону, чтобы подарить зрителям вечер, насыщенный качественной музыкой.

Что вас ждёт?

В программе будут звучать вокальные композиции таких легендарных исполнителей, как:

  • Майкл Джексон
  • Стиви Уандер
  • Стинг

Также вы сможете насладиться инструментальными произведениями мастеров, таких как:

  • Дэвид Сенборн
  • Боб Джеймс
  • Джо Семпл

Энергия и драйв

Энергетика, драйв и известные мелодии обязательно сделают ваш вечер незабываемым. Слаженность и музыкальный опыт исполнителей добавят атмосферу волшебства!

Состав группы

  • Тамара Мартиросян - вокал
  • Евгений Соколовский - саксофон
  • Евгений Белин - тромбон, перкуссия
  • Роберт Енгибарян - клавишные
  • Александр Солдатенко - гитара
  • Екатерина Иртюга - бас-гитара
  • Григорий Дерацуев - барабаны

Не упустите возможность окунуться в атмосферу качественной музыки и незабываемых эмоций!

Ростов-на-Дону, 27 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
22:00 от 1000 ₽

