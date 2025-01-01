Возвращение легенд: Smokie Tribute в вашем городе

Музыка Smokie знакома всем, независимо от пола и возраста. Их стиль легко узнаваем с первых же аккордов и продолжает оставаться востребованным на протяжении многих лет!

Трибьют к легенде

Smokie Tribute – единственная в России трибьют-группа, посвященная творчеству знаменитого коллектива Smokie, который завоевал популярность в 70-80 годы. Группа состоит из опытных музыкантов, исполняющих хиты Smokie в максимально приближенном к оригиналу звучании.

Настоящее шоу

Живой звук, оригинальное звучание и высокий уровень исполнения обеспечивают атмосферу настоящего шоу. Обаяние участников группы погружает зрителей в мир легендарной музыки, позволяя вновь пережить моменты золотой эпохи.

Интересные факты

Smokie стали известны благодаря таким хитам, как "Living Next Door to Alice" и "If You Think You Know How to Love Me".

Группа продолжает выступать и по сей день, радуя поклонников новыми концертами и записями.

Среди поклонников Smokie можно встретить людей всех возрастов, что делает их музыку поистине универсальной.

Не упустите возможность увидеть Smokie Tribute и насладиться настоящей атмосферой рок-н-ролла, которая вернет вас в незабываемые 70-80 годы!