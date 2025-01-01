Музыка Smokie знакома всем, независимо от пола и возраста. Их стиль легко узнаваем с первых же аккордов и продолжает оставаться востребованным на протяжении многих лет!
Smokie Tribute – единственная в России трибьют-группа, посвященная творчеству знаменитого коллектива Smokie, который завоевал популярность в 70-80 годы. Группа состоит из опытных музыкантов, исполняющих хиты Smokie в максимально приближенном к оригиналу звучании.
Живой звук, оригинальное звучание и высокий уровень исполнения обеспечивают атмосферу настоящего шоу. Обаяние участников группы погружает зрителей в мир легендарной музыки, позволяя вновь пережить моменты золотой эпохи.
Не упустите возможность увидеть Smokie Tribute и насладиться настоящей атмосферой рок-н-ролла, которая вернет вас в незабываемые 70-80 годы!