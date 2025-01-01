Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»

Золотые хиты рока и незабываемые виды Петербурга на теплоходе Rock Hit Neva

Присоединяйтесь к рок-вечеру на борту теплохода Rock Hit Neva, который в этот раз превратится в рок-клуб с уникальным маршрутом «Большое Петербургское кольцо». Вас ждут золотые хиты в живом исполнении петербургских музыкантов и захватывающая авторская экскурсия по Неве.

Концерт и маршрут

На нижней палубе теплохода звучат живые рок-композиции от Deep Purple, AC/DC, ZZ Top, Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Metallica и RHCP. В это время на верхней палубе вы сможете насладиться захватывающими видами Петербурга во время авторской экскурсии по Неве.

Речная часть маршрута: пройдите мимо исторических достопримечательностей, таких как Медный всадник, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловская крепость и Аврора.

пройдите мимо исторических достопримечательностей, таких как Медный всадник, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловская крепость и Аврора. Морская часть маршрута: обогните Васильевский остров, насладитесь видами на современный мегаполис, небоскреб «Лахта-центр», стадион «Газпром-Арена», а также Морской порт Санкт-Петербурга с его стальными кораблями, парусниками и легендарным ледоколом Красин.

Уют и комфорт

Теплоход Rock Hit Neva предлагает две уютные палубы. Нижняя палуба предназначена для концертов и включает панорамную кают-компанию с VIP-зоной. Верхняя палуба имеет застекленную часть и открытую террасу, где можно наслаждаться видами и живой музыкой в комфортной обстановке. Все места на диванах расположены у панорамных окон.

Особая программа

На верхней палубе выступит Михаил Яруков, легендарный DJ радио ROKS, с авторской программой «Антропология музыкального Петербурга».

Условия и правила

На борту работает музыкальный клуб-ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. Нарушение этого правила может привести к отказу в прогулке и высадке на берег без возврата стоимости билета. Программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий, технических причин или административных решений.

Отдых по-питерски

Не упустите шанс насладиться рок-музыкой и красотами Санкт-Петербурга в самом сердце Невы. Бронируйте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру на Rock Hit Neva!