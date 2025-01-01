Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»

Присоединяйтесь к рок-вечеру на борту теплохода Rock Hit Neva, который в этот раз превратится в рок-клуб с уникальным маршрутом «Большое Петербургское кольцо». Вас ждут золотые хиты в живом исполнении петербургских музыкантов и захватывающая авторская экскурсия по Неве.
Концерт и маршрут
На нижней палубе теплохода звучат живые рок-композиции от Deep Purple, AC/DC, ZZ Top, Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Metallica и RHCP. В это время на верхней палубе вы сможете насладиться захватывающими видами Петербурга во время авторской экскурсии по Неве.
Уют и комфорт
Теплоход Rock Hit Neva предлагает две уютные палубы. Нижняя палуба предназначена для концертов и включает панорамную кают-компанию с VIP-зоной. Верхняя палуба имеет застекленную часть и открытую террасу, где можно наслаждаться видами и живой музыкой в комфортной обстановке. Все места на диванах расположены у панорамных окон.
Особая программа
На верхней палубе выступит Михаил Яруков, легендарный DJ радио ROKS, с авторской программой «Антропология музыкального Петербурга».
Условия и правила
На борту работает музыкальный клуб-ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. Нарушение этого правила может привести к отказу в прогулке и высадке на берег без возврата стоимости билета. Программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий, технических причин или административных решений.
Отдых по-питерски
Не упустите шанс насладиться рок-музыкой и красотами Санкт-Петербурга в самом сердце Невы. Бронируйте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру на Rock Hit Neva!