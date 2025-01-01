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Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»
Киноафиша Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»

Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»

Постановка
Теплоход Rock Hit Neva 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Золотые хиты рока и незабываемые виды Петербурга на теплоходе Rock Hit Neva

Присоединяйтесь к рок-вечеру на борту теплохода Rock Hit Neva, который в этот раз превратится в рок-клуб с уникальным маршрутом «Большое Петербургское кольцо». Вас ждут золотые хиты в живом исполнении петербургских музыкантов и захватывающая авторская экскурсия по Неве.

Концерт и маршрут

На нижней палубе теплохода звучат живые рок-композиции от Deep Purple, AC/DC, ZZ Top, Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Metallica и RHCP. В это время на верхней палубе вы сможете насладиться захватывающими видами Петербурга во время авторской экскурсии по Неве.

  • Речная часть маршрута: пройдите мимо исторических достопримечательностей, таких как Медный всадник, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловская крепость и Аврора.
  • Морская часть маршрута: обогните Васильевский остров, насладитесь видами на современный мегаполис, небоскреб «Лахта-центр», стадион «Газпром-Арена», а также Морской порт Санкт-Петербурга с его стальными кораблями, парусниками и легендарным ледоколом Красин.

Уют и комфорт

Теплоход Rock Hit Neva предлагает две уютные палубы. Нижняя палуба предназначена для концертов и включает панорамную кают-компанию с VIP-зоной. Верхняя палуба имеет застекленную часть и открытую террасу, где можно наслаждаться видами и живой музыкой в комфортной обстановке. Все места на диванах расположены у панорамных окон.

Особая программа

На верхней палубе выступит Михаил Яруков, легендарный DJ радио ROKS, с авторской программой «Антропология музыкального Петербурга».

Условия и правила

На борту работает музыкальный клуб-ресторан, поэтому проносить на борт свою еду и напитки запрещено. Нарушение этого правила может привести к отказу в прогулке и высадке на берег без возврата стоимости билета. Программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий, технических причин или административных решений.

Отдых по-питерски

Не упустите шанс насладиться рок-музыкой и красотами Санкт-Петербурга в самом сердце Невы. Бронируйте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру на Rock Hit Neva!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽

Фотографии

Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо» Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо» Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо» Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо» Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо» Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо» Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо» Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо» Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»

В ближайшие дни

Stand Up прогулка на корабле
18+
Юмор
Stand Up прогулка на корабле
16 августа в 19:45 Причал «Адмиралтейство»
от 2500 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
31 июля в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
0+
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
29 июля в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
от 150 ₽
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