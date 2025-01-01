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Смит и Вессон
Киноафиша Смит и Вессон

Спектакль Смит и Вессон

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Философский спектакль в Театральном центре «За Черной речкой»

События спектакля переносят зрителей в далёкий 1902 год, к одному из самых захватывающих мест на Земле — Ниагарскому водопаду. Это место, где переплетаются красота и мощь, привлекает и новобрачных, и самоубийц.

Главные герои, два неудачника — Смит и Вессон, оказываются втянутыми в рискованную авантюру молодой девушки, решившей устроить смертельный аттракцион. Вместе они бросают вызов самой стихии, законам физики и случаю. Их план невероятно дерзок, и кажется, что всё продумано до мелочей.

Однако этот спектакль — не о физике и не о трагедиях. Это история о страсти, мечте и смелости, которые способны вырвать любого человека из пучины отчаяния и подарить ему крылья для полёта.

О чем спектакль

Это увлекательное, трогательное и местами смешное представление о том, как большие мечты могут вдохновить на подвиги и изменить жизнь навсегда.

Не пропустите спектакль, который заставит задуматься, улыбнуться и поверить в силу мечты.

Режиссер
Иван Латышев
В ролях
Юлия Каим
Сергей Гвоздев
Семен Мендельсон
Олеся Чака

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

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