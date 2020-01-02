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Смит и Вессон
Киноафиша Смит и Вессон

Спектакль Смит и Вессон

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Георгия Цхвиравы «Смит и Вессен» в Омской драме

Действие спектакля «Смит и Вессен» разворачивается в 1902 году в живописнейшем месте планеты — у Ниагарского водопада. Это грандиозное чудо природы издавна привлекает туристов со всего мира своей красотой и мощью, а также становится местом, куда приходят отчаянные смельчаки в поисках славы и богатства.

Неудачники и их мечты

В своей постановке режиссёр Георгий Цхвирава показывает мир обыкновенных неудачников. Главные герои спектакля осознают свою никчёмность, но каждый из них по-своему реагирует на это. Кто-то смиряется с судьбой, а кто-то всё ещё надеется на удачу и мечтает выбить джекпот.

Атмосфера и тематика

Спектакль пронизан атмосферой отчаяния и надежды. Он поднимает важные вопросы о человеческих мечтах и стремлениях, а также о том, что значит быть успешным в мире, полном рисков и опасностей. «Смит и Вессен» — это не просто история о прыжках в Ниагару, а глубокое размышление о жизни и самореализации.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который оставляет зрителей с множеством вопросов и размышлений о своих собственных мечтах и стремлениях.

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Олег Теплоухов
Александр Гончарук
Ирина Бабаян
Мария Токарева
Анна Ходюн

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 10 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

Фотографии

Смит и Вессон Смит и Вессон Смит и Вессон

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