Спектакль Смеялись мы хи-хи

Возвращение в «ламповое» время по мотивам рассказов Ирины Пивоваровой

В эпоху, когда не было компьютеров и гаджетов, дети писали дневники. Не школьные, а те, в которые записывали стишки и рассказы — наивные, смешные, порой дурацкие. Сообщения передавались бумажными самолётиками, а не SMS. Это было время, когда дворы были полны жизни: игры, проделки, ссоры и примирения.

История о дружбе

В таком дворе жила девочка Люся Синицына, ученица третьего класса, и её лучшая подруга Маруся Косицына. Они не всегда были примерными девочками. Однажды Люся получила загадочную записку от некоего «Яло-кво-кыл», что стало испытанием их дружбы.

Вдохновение и постановка

Спектакль создан по мотивам рассказов Ирины Пивоваровой «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса» и детскому фольклору. Также в сюжет вошёл фрагмент из произведения Виктора Драгунского. Режиссёр Олег Сологубов и актёры Театра на Васильевском в весёлой и доступной форме воплотили на сцене простые истины, которые будут полезны детям и напомнят взрослым о ценностях дружбы и детства.

Приходите всей семьёй, чтобы насладиться атмосферой того самого "лампового" времени и вместе посмеяться над забавными историями Люси и Маруси.