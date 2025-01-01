Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смеялись мы хи-хи
Киноафиша Смеялись мы хи-хи

Спектакль Смеялись мы хи-хи

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возвращение в «ламповое» время по мотивам рассказов Ирины Пивоваровой

В эпоху, когда не было компьютеров и гаджетов, дети писали дневники. Не школьные, а те, в которые записывали стишки и рассказы — наивные, смешные, порой дурацкие. Сообщения передавались бумажными самолётиками, а не SMS. Это было время, когда дворы были полны жизни: игры, проделки, ссоры и примирения.

История о дружбе

В таком дворе жила девочка Люся Синицына, ученица третьего класса, и её лучшая подруга Маруся Косицына. Они не всегда были примерными девочками. Однажды Люся получила загадочную записку от некоего «Яло-кво-кыл», что стало испытанием их дружбы.

Вдохновение и постановка

Спектакль создан по мотивам рассказов Ирины Пивоваровой «Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса» и детскому фольклору. Также в сюжет вошёл фрагмент из произведения Виктора Драгунского. Режиссёр Олег Сологубов и актёры Театра на Васильевском в весёлой и доступной форме воплотили на сцене простые истины, которые будут полезны детям и напомнят взрослым о ценностях дружбы и детства.

Приходите всей семьёй, чтобы насладиться атмосферой того самого "лампового" времени и вместе посмеяться над забавными историями Люси и Маруси.

Режиссер
Олег Сологубов
В ролях
Надежда Георгиева
Александр Емельяненко
Вероника Жукова
Анастасия Зайцева
Евгения Лякишева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр на Васильевском. Камерная сцена Санкт-Петербург, Малый просп., 49
12:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Бесы
18+
Драма
Бесы
11 сентября в 19:00 Мастерская
от 500 ₽
Постскриптум
18+
Драма
Постскриптум
23 августа в 19:00 Камерный театр Малыщицкого
от 1400 ₽
Путь Раскольникова
16+
Иммерсивный
Путь Раскольникова
7 августа в 19:00 Сенная площадь, 13
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше