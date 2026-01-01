Комедия «Смешные деньги» по пьесе Рэя Куни в Театре им. М. Горького

ГАРДТ им. М. Горького приглашает вас на spektакlь «Смешные деньги» — увлекательную комедию на основе пьесы Рэя Куни, одного из самых известных мастеров комедийного жанра. Его работы, сравнимые с фильмами Чарли Чаплина, обладают уникальным сюжетом, который, казалось бы, возникает из ничего. Эти пьесы переведены более чем на сорок языков и по праву считаются классикой современного английского театра.

В «Смешных деньгах» разворачивается история о ничем не примечательном английском клерке, который в день своего рождения неожиданно приносит домой чужой портфель, халтурно переполненный денежками. Однако вскоре он осознает, что за эту «удачу» ему грозит неминуемая расплата. В попытках сбежать от неприятностей его планы рушатся, когда дома ждут гостей, а на пороге неожиданно появляются полицейские инспекторы и друзья.

Справится ли главный герой с этим клубком непредсказуемых ситуаций и выйдет ли он невредимым? Оставьте попытки угадать, и доверьтесь таланту Рэя Куни — он обязательно удивит вас!