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Смешные деньги
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Спектакль Смешные деньги

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Смешные деньги»: фантастическая комедия Рэя Куни на сцене Омского дома актера

Спектакль «Смешные деньги» — это увлекательная комедия по пьесе Рэя Куни, одного из самых известных современных комедиографов. В центре сюжета — скромный лондонский клерк Генри Перкинс, который в свой день рождения по ошибке приносит домой чужой дипломат с огромной суммой денег.

С этого момента жизнь Генри наполняется яркими красками и мечтами. Опьянев от удачи, он решает сбежать с женой и навсегда забыть о своем «сером» существовании. Но не все так просто: вместе с дипломатом в его жизнь врываются шантаж, интриги и даже мафия! Генри оказывается в центре каскада нелепых и смешных ситуаций, в которых ему помогают или мешают друзья-прилипалы, двое странных полицейских, неугомонный таксист и даже киллер.

Актерский состав и постановка

В спектакле задействованы талантливые актеры: Кирилл Фриц, Ирина Коломиец, Галина Волокитина, Данил Супрун, Димитрий Пономарёв, Виталий Сосой и Евгений Сизов. Режиссером выступает заслуженный артист России Ринат Фазлеев, который создает атмосферу, полную юмора и динамики.

Почему стоит посетить?

«Смешные деньги» — это отличный способ провести вечер, насладиться смехом и забыть о повседневных заботах. Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета и искрометному юмору, который не оставит вас равнодушными!

Режиссер
Ринат Фазлеев
В ролях
Кирилл Фриц
Ирина Коломиец
Галина Волокитина
Данил Супрун
Димитрий Пономарев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Омский дом актера Омск, Ленина, 45
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Омск, 12 октября
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Омск, 25 октября
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Фотографии

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