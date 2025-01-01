«Смешные деньги»: фантастическая комедия Рэя Куни на сцене Омского дома актера

Спектакль «Смешные деньги» — это увлекательная комедия по пьесе Рэя Куни, одного из самых известных современных комедиографов. В центре сюжета — скромный лондонский клерк Генри Перкинс, который в свой день рождения по ошибке приносит домой чужой дипломат с огромной суммой денег.

С этого момента жизнь Генри наполняется яркими красками и мечтами. Опьянев от удачи, он решает сбежать с женой и навсегда забыть о своем «сером» существовании. Но не все так просто: вместе с дипломатом в его жизнь врываются шантаж, интриги и даже мафия! Генри оказывается в центре каскада нелепых и смешных ситуаций, в которых ему помогают или мешают друзья-прилипалы, двое странных полицейских, неугомонный таксист и даже киллер.

Актерский состав и постановка

В спектакле задействованы талантливые актеры: Кирилл Фриц, Ирина Коломиец, Галина Волокитина, Данил Супрун, Димитрий Пономарёв, Виталий Сосой и Евгений Сизов. Режиссером выступает заслуженный артист России Ринат Фазлеев, который создает атмосферу, полную юмора и динамики.

Почему стоит посетить?

«Смешные деньги» — это отличный способ провести вечер, насладиться смехом и забыть о повседневных заботах. Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета и искрометному юмору, который не оставит вас равнодушными!