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Смешной человек
Билеты от 1800₽
Киноафиша Смешной человек

Спектакль Смешной человек

История падения и излечения души
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Театральное переживание на грани сна и музыки

Спектакль определён как «концертданеконцерт» — уникальное сочетание музыкального и драматического представления. Музыка в этом формате не просто фон или сопровождение, а полноправный участник действия. Она конфликтует с героем, ускользает от его контроля, выражая то, что словами передать невозможно.

Звуки, образы и метафоры

Мелодии скачут от крестьянских танцев до песен Тома Уэйтса, звенят, скрипят, искажают реальность, отражая внутренние метания героя. Музыкальные инструменты становятся частью действия, а световой обруч – одновременно Луна и образ больного сознания, размышляющего о конце.

Герой: фигура мистерии

Главный персонаж – словно сошедший с полотен Брейгеля, нелепый калека, маска карнавального дурака, вдруг оказавшийся центром глубокой мистерии. Его падение и излечение, предельная точка отчаяния и возможное пробуждение рассказываются через символику сна и тьмы.

Визуальный язык

Сценическое пространство, минималистичное и выразительное, вдохновлено концепцией Питера Брука – «пустое пространство». Здесь важна каждая деталь: лесенка, ведущая в никуда, и световой круг, усиливающий ощущение оторванности от реальности.

Тематика: падение и возрождение

История разворачивается в точке между жизнью и смертью, в состоянии сна, где герой сталкивается с собственной пустотой. Пробуждение остаётся вопросом – что ждёт за границей сна и осознания?

Режиссер
Федор Малышев
В ролях
Федор Малышев
Группа «Бесы» гитара Антон Сергеев
контрабас Александр Гусев
ударные Рафкат Бадретдинов
Степан Владимиров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
20:00 от 1800 ₽
30 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
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