Группа «СмешBand» на сцене VK Stadium

На сцене VK Stadium выступит группа «СмешBand», известная как создатель музыки к популярному мультсериалу «Смешарики». В их репертуаре найдутся всемирно известные хиты, такие как «От винта», «Город Омск», «Вестибулярный аппарат» и «Новогодняя колыбельная».

Музыкальный стиль и театральные элементы

Музыка «СмешBand» — это уникальное сочетание рок, джаз, поп, фолк и фанк. Особое внимание в их творчестве уделяется театральным элементам и юмору, что делает каждое выступление по-настоящему запоминающимся. Зрителям будет интересно увидеть, как любимые персонажи мультсериала оживают на сцене через яркие музыкальные номера.

Не только для поклонников мультсериала «смешарики»

Это событие привлечет не только фанатов «Смешариков», но и любителей живой музыки. Яркие мелодии и динамичные выступления способны порадовать зрителей всех возрастов. Присоединяйтесь к этому музыкальному празднику!

Январь
24 января суббота
19:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17

