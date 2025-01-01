На сцене VK Stadium выступит группа «СмешBand», известная как создатель музыки к популярному мультсериалу «Смешарики». В их репертуаре найдутся всемирно известные хиты, такие как «От винта», «Город Омск», «Вестибулярный аппарат» и «Новогодняя колыбельная».
Музыка «СмешBand» — это уникальное сочетание рок, джаз, поп, фолк и фанк. Особое внимание в их творчестве уделяется театральным элементам и юмору, что делает каждое выступление по-настоящему запоминающимся. Зрителям будет интересно увидеть, как любимые персонажи мультсериала оживают на сцене через яркие музыкальные номера.
Это событие привлечет не только фанатов «Смешариков», но и любителей живой музыки. Яркие мелодии и динамичные выступления способны порадовать зрителей всех возрастов. Присоединяйтесь к этому музыкальному празднику!