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Билеты
СмешBand. Юбилей 10 лет! Большой концерт под открытым небом
Билеты от 1900₽
Киноафиша СмешBand. Юбилей 10 лет! Большой концерт под открытым небом

СмешBand. Юбилей 10 лет! Большой концерт под открытым небом

12+
Возраст 12+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Музыкальное событие года: юбилейный концерт группы «СмешBand» в Москве

Скоро состоится яркое музыкальное событие, которое нельзя пропустить — концерт группы «СмешBand». Этот уникальный проект был создан талантливыми композиторами Мариной Ланда и Сергеем Васильевым, и в его составе собраны почти 20 музыкантов из лучших петербургских и московских групп.

Волшебные мелодии из мультфильмов

На концерте вас ждет вечер, наполненный любимыми мелодиями из культовых мультфильмов. Вы услышите композиции из «Смешариков», «Летающих зверей» и «Малышариков». Музыка «СмешBand» представляет собой уникальное сочетание жанров, включая рок, джаз, поп и фолк.

Настоящий музыкальный праздник

Каждое выступление группы — это настоящий музыкальный праздник, где каждый зритель сможет найти что-то близкое своему сердцу. Живые выступления музыкантов, их энергия и талант создают неповторимую атмосферу, которая наполняет зал позитивом и вдохновением.

Не упустите возможность!

Если вы хотите стать частью этого невероятного события, не упустите возможность купить билеты на нашем сайте. Это ваш шанс окунуться в мир ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Концерт «СмешBand» — это не просто музыка, это целая история, рассказанная звуками, где каждый аккорд и каждая нота оживают на сцене.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
19:00 от 2000 ₽ 20:00 от 1900 ₽

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