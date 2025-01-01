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Смерти нет
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Спектакль Смерти нет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Пластический спектакль по повести Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных»

«Смерти нет» — это уникальная интерпретация истории Муси, героини повести Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных». В этой постановке зрители смогут увидеть последние дни жизни молодой девушки, осуждённой на смерть за участие в террористической группировке. Муся верит в своё бессмертие и воспринимает смерть как игру, что придаёт её истории особую глубину и актуальность.

Актуальная тема

Спектакль включает документальные комментарии очевидцев трагедии в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Эта история, несмотря на свою историческую основу, резонирует с современными реалиями, когда изменение окружающей среды может привести к страшным последствиям. «Смерти нет» становится не просто театральной работой, а важным социальным комментарием.

Форма и содержание

Постановка независимой театральной компании «Мета-М» выполнена в формате саундрамы, объединяющей драматические и музыкальные техники. Здесь вы увидите пластическую историю, обрамлённую современной драматургией и документальными свидетельствами.

Элементы спектакля

В спектакле используются элементы tap dance, физического театра, саунд-дизайна и вокала, что делает его особенно захватывающим и многогранным. Текст читают профессиональные актёры: Леся Гура и Ярослав Морозов, а драматургом выступает Леся Гура.

Приходите на «Смерти нет» и станьте свидетелями этой глубокого и эмоционального спектакля, который заставит вас задуматься о жизни, смерти и вечности.

В ролях
Екатерина Соболева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Смерти нет Смерти нет Смерти нет Смерти нет Смерти нет Смерти нет Смерти нет Смерти нет

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